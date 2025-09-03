El extenista suizo Roger Federer entró oficialmente al selecto grupo de los siete deportistas multimillonarios. Gracias a una combinación de premios, patrocinios e inversiones estratégicas en diversas empresas, el 20 veces campeón de Grand Slam alcanzó un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares.

La noticia fue confirmada por Forbes, que reveló que Federer es el séptimo atleta en llegar al “club de los nueve ceros". El hito se debe a su impresionante carrera dentro de la cancha y, sobre todo, a su capacidad para generar ingresos fuera de ella. Patrocinios de lujo, negocios propios y un rol clave en el crecimiento de una marca de calzado deportivo impulsaron sus números hasta niveles históricos.

Federer, de 44 años, se retiró oficialmente en septiembre de 2022 tras 24 años en el circuito profesional, en los que ganó 103 torneos y pasó 310 semanas como número uno del mundo. Sin embargo, su impacto económico no se detuvo con la raqueta, ya que sus contratos publicitarios y sus inversiones lo consolidaron como el tenista mejor pagado incluso después del retiro.

El ingreso de Federer al exclusivo grupo de multimillonarios lo coloca junto a figuras como Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Floyd Mayweather. Se trata de una lista reducida en la que solo un puñado de atletas logró transformar su éxito deportivo en una maquinaria financiera de escala global.

Cómo forjó su fortuna Roger Federer

La historia de Federer va mucho más allá de sus 20 títulos de Grand Slam, dos medallas olímpicas y 310 semanas como número uno del ranking ATP. A lo largo de sus 24 años de carrera profesional, acumuló casi 131 millones de dólares en premios, la tercera cifra más alta en la historia del tenis, solo detrás de Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Pero donde Federer realmente se diferenció fue fuera de la cancha. Según Forbes, recaudó aproximadamente 1.000 millones de dólares en patrocinios, apariciones y negocios, más del doble que sus grandes rivales Djokovic o Nadal. Durante 16 años consecutivos fue el tenista mejor pagado del mundo, y en 2020 lideró la lista de todos los atletas con 106,3 millones de dólares en ingresos antes de impuestos.

Roger Federer se retiró del tenis en 2022.

Su imagen, asociada al lujo y la elegancia, le permitió sostener acuerdos comerciales con marcas como Rolex, Mercedes-Benz, Lindt, Credit Suisse y Moët & Chandon. Varios de estos vínculos se mantuvieron por más de una década, consolidando una cartera única en el deporte.

Un giro clave ocurrió en 2018, cuando Federer dejó a Nike -que le había pagado unos 150 millones en dos décadas- para firmar un contrato con Uniqlo por 300 millones en 10 años. Como la firma japonesa no produce calzado deportivo, esa decisión abrió la puerta a una de sus apuestas más rentables: asociarse con la marca suiza On.

Federer se convirtió en inversor y socio activo de la compañía en 2019, participando en el diseño de una línea de calzado de tenis y ropa lifestyle. El movimiento resultó visionario, ya que, en 2021, On debutó en la Bolsa de Nueva York con una valuación cercana a 15.000 millones de dólares, lo que disparó el valor de la participación de Federer a más de 375 millones.

Roger Federer: bueno en la cancha y en los negocios

Federer no se limitó al tenis ni al mundo de la moda deportiva. En 2013 cofundó la agencia de representación Team8, y cuatro años más tarde creó la Laver Cup, un torneo que ya forma parte oficial del circuito ATP. El certamen, que este año se jugará en San Francisco, proyecta superar los 20 millones de dólares en ingresos por patrocinios y ventas.

En 2021 también apostó al rubro tecnológico al invertir en NotCo, la startup chilena de alimentos plant-based valuada en 1.500 millones de dólares. Con visión a largo plazo, Federer aún mantiene participación en la compañía y suma así un activo vinculado a un sector en pleno crecimiento.

Actualmente, trabaja con más de una docena de marcas, entre ellas NetJets, UBS y Oliver Peoples, y sigue siendo un referente en redes sociales, donde acumula 43,5 millones de seguidores. Su nivel de interacción digital lo mantiene como un imán para nuevos patrocinadores, incluso en su etapa post-retiro.

El extenista se une a una lista selecta de multimillonarios del deporte. Antes que él, alcanzaron esa categoría figuras como Michael Jordan (3.800 millones), Magic Johnson (1.500 millones), Tiger Woods (1.300 millones) y LeBron James (1.200 millones). El primero en lograrlo fue el rumano Ion Tiriac, que transformó su carrera deportiva en un imperio empresarial tras la caída del comunismo.

