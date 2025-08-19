Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, la pareja estrella del US Open, entre rumores de romance

Los tenistas Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, la dupla más esperada de los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, tuvieron un paso fugaz por esta renovada competencia al ser eliminados en la primera ronda en medio de crecientes rumores sobre un posible romance.

El español, recién llegado a Nueva York tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati, y la británica cayeron frente al inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula por un doble 4-2.

La curiosidad en el mundo del tenis estaba en máximos para seguir la primera aparición conjunta de Alcaraz y Raducanu, ambos de 22 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde antes de conocerse su asociación para el torneo, estos excampeones del US Open estuvieron rodeados de especulaciones sobre una posible relación sentimental, que Raducanu desmintió en junio asegurando que solo son buenos amigos. Pero reconoció que existe entre ellos una "conexión genuina" en la cancha.

El hijo de la princesa de Noruega a las puertas del juicio: fue acusado de cuatro violaciones y otros 28 cargos graves

Este lunes, Alcaraz conquistó su primer trofeo del Masters 1000 de Cincinnati en una final ante Jannik Sinner que apenas duró 23 minutos por problemas físicos del italiano. Posteriormente, el español confirmó que estaba expectante por divertirse junto a Raducanu en la competencia de Nueva York. Ambos mostraron su complicidad sobre la pista, compartiendo risas y bromas.

Pero la participación de Alcaraz y Raducanu terminó tras 50 minutos de un entretenido partido ante Draper y Pegula, que disfrutaron más de 23.000 espectadores en la pista central de Flushing Meadows. El inglés y la estadounidense tuvieron el control del marcador desde el inicio pero necesitaron de cinco pelotas de partido para sellar su pase a los cuartos de final del torneo.

“El oro es de todas. No hay un país como la Argentina”: la emoción de Giuliana Gamba, la Kamikaze que hizo historia

Alcaraz y Raducanu, campeones del US Open en 2022 y 2021 respectivamente, volverán a verse en la cancha a partir del próximo domingo, para competir en el torneo individual del último Grand Slam del año.

Sam Altman desafió a Elon Musk en X y en la Justicia