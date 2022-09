Roger Federer, hacedor de fortuna dentro y fuera de la cancha

El jueves 15 de septiembre, una noticia sacudió al mundo del tenis, con el anuncio del retiro de Roger Federer. Este viernes, jugará su último partido en la Laver Cup que se realizará en Londres, junto a su amigo y gran rival durante dos décadas, Rafael Nadal.

A sus 41 años, el campeón de 20 torneos de Grand Slam, dio a conocer su decisión tras considerar que ya es incapaz de recuperar el nivel tras varias operaciones de rodilla.

El suizo deja su marca en la historia en los rankings por sus desempeños deportivos y económicos. Desde que se convirtió en profesional en 1998, Federer ha obtenido US$ 131 millones en premios, ubicándose como tercero en la historia del ATP Tour, detrás de los US$ 159 millones de de Novak Djokovic y US$ 132 millones de “Rafa” Nadal.

Fuera de las canchas de tenis, Federer ha ganado aproximadamente mil millones de dólares (antes de impuestos y honorarios de los agentes) a lo largo de su carrera solo con sus avales y otros esfuerzos comerciales, según estimaciones de Forbes.

En el rubro deportes de la publicación, Federer ocupa el primer puesto con US$ 90 millones en ganancias anuales fuera de la cancha, unos US$ 10 millones por delante de la estrella de la NBA, LeBron James.

En la lista Forbes 2022, Roger se ubica en el séptimo lugar de los atletas mejor pagados del mundo. Los otros deportistas de la lista son: LeBron James, Floyd Mayweather, Lionel Messi, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo y Tiger Woods.

Para Forbes, encabezó la lista del atleta mejor pagado del mundo en 2020 con un total de 106,3 millones de dólares y fue el tenista mejor pagado durante 16 años consecutivos.

Federer tiene acuerdos de representación con una docena de marcas, que incluyen a Credit Suisse, Lindt, Mercedes y Rolex. En 2018, dejó Nike, que le había pagado aproximadamente US$ 150 millones de dólares en el transcurso de dos décadas, y firmó un acuerdo la marca de indumentaria Uniqlo por hasta US$ 300 millones en 10 años. Cuando estaba sano, Federer también podía comandar 2 millones de dólares por evento para jugar en exposiciones y torneos más pequeños.

Hitos de la carrera de Roger Federer

Jugó 1.526 partidos en singles y 223 en dobles, los terminó todos sin retirarse.

Ganó 1.251 partidos (segunda marca histórica, solo detrás de Jimmy Connors).

(segunda marca histórica, solo detrás de Jimmy Connors). Fue N°1 del mundo durante 310 semanas (solo superado por Novak Djokovic que estuvo 373).

Finalizó como N°1 del mundo en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009.

Con 36 años y 10 meses, es el jugador de mayor edad en ser N°1 del mundo.

Tiene el récord de ser el jugador con más semanas consecutivas como N°1 del mundo (236).

del mundo (236). Ganó 65 partidos consecutivos en césped entre 2003 y 2008, y otras 56 seguidas en cemento, durante las temporadas 2005 y 2006.

entre 2003 y 2008, y otras 56 seguidas en cemento, durante las temporadas 2005 y 2006. Ganó 103 torneos de singles (solo lo superan los 109 de Connors).

de singles (solo lo superan los 109 de Connors). Se coronó en 20 Grand Slams: 6 Abiertos de Australia, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon y 5 US Open (solo lo superan Rafael Nadal con 22 y Novak Djokovic con 21).

Gracias a sus consagraciones en 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 y 2011, es el máximo ganador del ATP World Tour Finals.

Ganó 28 Masters 1000 (lo superan Djokovic con 38 y Nadal con 36).

(lo superan Djokovic con 38 y Nadal con 36). Ganó la Copa Davis en 2014.

Obtuvo dos medallas olímpicas. Una dorada en dobles (Beijing 2008, hizo dupla con Stan Wawrinka) y una de plata en dobles (perdió la final de Londres 2012 con Murray).

Entre 2003 y 2005 triunfó en 24 finales consecutivas y obtuvo otros 26 triunfos seguidos contra top 10, marcando el récord en ambas estadísticas.

Entre Wimbledon 2003 y el Abierto de Australia 2010 llegó a la final de 22 de los 27 Grand Slams que se jugaron.

que se jugaron. Los torneos donde más veces fue campeón fueron Basilea y Halle, con 10 veces cada uno. Los sigue Wimbledon, con 8.

Entre 2003 y 2021 siempre ganó el premio a tenista favorito de los aficionados (19 años consecutivos).

