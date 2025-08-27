Ranking 2025 de los tenistas más ricos: El top 3 de estrellas embolsaron más de u$s 130 millones

A la ya conocida rivalidad en las canchas de tenis entre Jannik Sinner (Italia, 24 años) y Carlos Alcaraz (España, 22 años), se suma otra pero por fuera de los estadios, que tiene que ver con las cifras millonarias que ganan en su carrera. Ambos son el número uno y dos del mundo en este deporte (orden que puede cambiar tras el US Open), pero cuando se habla de millones de dólares que tienen en sus cuentas bancarias, el orden cambia. La tercera en completar este podio es Coco Gauff (EE.UU., 21 años), mientras que en cuarto lugar se encuentra Novak Djokovic (Serbia, 38 años).

La revista Forbes realizo un relevamiento en donde destaca los 10 jugadores de tenis más ricos de la actualidad. Por primera vez desde 2010, los tres jugadores mejor pagados son menores de 30 años (Alcaraz, Sinner y Gauff), mostrando una nueva generación dominando tanto en la cancha como en ingresos fuera de ella.

Además, cuatro de las diez mejores ganancias pertenecen a mujeres, destacando la igualdad relativa en ingresos dentro del tenis en comparación con otros deportes.

La mayor parte de los ingresos proviene de contratos fuera de la cancha; jugadores como Alcaraz, Gauff y Zheng generan más dinero de patrocinadores que de premios, reflejando la creciente importancia del marketing personal en el tenis profesional.

El listado

Según Forbes, el segundo mejor tenista del mundo, el español Carlos Alcaraz de 22 años, es el mejor pagado. Sus USD 48.3 millones se dividen en USD 13.3 millones en premios y USD 35 millones en patrocinios, que tiene como principales a BMW, Louis Vuitton y Rolex. Además, puede cobrar hasta USD 2 millones por cada partido de exhibición y por protagonizar un documental en Netflix.

El italiano de 24 años, Jannik Sinner, es el número 1 en el ranking ATP pero es el segundo tenista mejor pagado con USD 47.3 millones, dividiéndose en USD 20.3 en torneos y USD 27 millones en patrocinios, entre los cuales se puede encontrar marcas como Guzzi, Lavazza y De Cecco.

La tenista estadounidense de 21 años, Coco Gauff completa este podio. Es la mujer mejor pagada con USD 37.2 millones, entre USD 12.2 de millones en premios y USD 25 millones en patrocinios. Cuenta con el respaldo de marcas como Bose, New Balance y Carol's Daughter. También invirtio en Unrivaled y lanzó su propia firma de gestión. En el ranking WTA se ubica tercera por detrás de Aryna Sabalenka y Iga Swiatek.

El serbio Novak Djokovic, de 38 años, se ubica en el cuarto puesto del ranking de ingresos con USD 29.6 millones, de los cuales USD 4.6 millones provienen de torneos y USD 25 millones de patrocinios. Entre sus alianzas se encuentran Aman Resorts, Joe & The Juice y Qatar Airways, consolidándose como uno de los jugadores más rentables fuera de la cancha pese a su edad.

La bielorrusa Aryna Sabalenka de 27 años y número 1 en el ranking WTA, ocupa el quinto lugar con USD 17.4 millones, divididos en USD 12.4 millones en premios y USD 15 millones en patrocinios. Sus principales respaldos incluyen Electrolit, Chase Bank y la marca de suplementos IM8. Sabalenka se convirtió recientemente en la primera mujer en superar los 12.000 puntos en la clasificación de singles desde Serena Williams en 2015.

La joven estrella china Qinwen Zheng, de 22 años, es la sexta en el ranking con USD 26.1 millones, de los cuales USD 5.1 millones corresponden a torneos y USD 21 millones a patrocinios. Entre sus marcas se encuentran Audi, Beats y Dior. Tras su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha consolidado como una de las tenistas con mayor proyección internacional.

La polaca Iga Swiatek, de 24 años, se ubica en el séptimo lugar con USD 24 millones, entre USD 9 millones en premios y USD 15 millones en patrocinios. Swiatek ha ganado seis títulos de Grand Slam y mantiene acuerdos con la marca polaca de bebidas deportivas Oshee, consolidando su presencia tanto dentro como fuera de la cancha.

El estadounidense Taylor Fritz, de 27 años, ocupa el octavo puesto con USD 15.6 millones, divididos en USD 8.6 millones en premios y USD 7 millones en patrocinios. Sus principales aliados comerciales incluyen Boss, Chipotle y Motorola.

Frances Tiafoe, también de Estados Unidos y de 27 años, se encuentra en el noveno lugar con USD 15.2 millones, entre USD 3.2 millones en premios y USD 12 millones en patrocinios. Tiafoe ha alcanzado semifinales en el US Open en 2022 y 2024, y recientemente firmó un acuerdo de ropa con Lululemon, reemplazando las marcas tradicionales en su vestimenta.

Finalmente, el ruso Daniil Medvedev, de 29 años, completa el top 10 con USD 14.3 millones, de los cuales USD 4.3 millones provienen de torneos y USD 10 millones de patrocinios. Sus acuerdos incluyen Bovet y Lacoste, además de ser embajador del videojuego Rainbow Six Siege.

