Nueve sanciones por arreglos de partidos, la otra cara de la moneda del presente del tenis argentino

Melina Ferrero nació en Córdoba hace 32 años, es Licenciada en Relaciones Internacionales y reside en Barcelona. El sitio web Talento Sports la describió como “una juvenil de golpes exquisitos” un par de lustros atrás, cuando asomaba como una gran promesa del tenis argentino y hacía sus primeras experiencias en las canchas europeas. Ferrero llegó a ocupar el puesto 731° del ranking de la WTA (Asociación de Tenis Femenino) en 2015, pero una década más tarde ni siquiera puede acercarse como espectadora a un torneo homologado por ese organismo.

El martes pasado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le confirmó la sanción de tres años de suspensión y 15.000 dólares de multa que el 23 de julio del año pasado le impuso el Programa Anti-Corrupción de Tenis (TACP), en virtud de las conclusiones de la ‘Operación Bélgica’, una investigación penal que llevó a cabo en los tribunales de Bruselas y que hizo foco en una red organizada para manipular resultados de partidos. Esa causa derivó en una condena de cinco años de prisión para Grigor Sargsyan, un ciudadano armenio sindicado como el ideólogo de la trama, y al que muchos identificaban como ‘El Maestro’ en los corrillos del tenis.

De este modo, la corte con sede en Lausana, Suiza, desestimó la apelación de la tenista cordobesa respecto a las acusaciones de “facilitar apuestas, manipular aspectos de los partidos, aceptar dinero por no hacer el máximo esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos” entre 2017 y 2018, y la prohibición de “jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis” hasta el 22 de julio de 2027.

EL MAESTRO. Con ese apodo era conocido en los corrillos del tenis el armenio Grigor Sargsyan, condenado por el negocio de las apuestas. /// CEDOC PERFIL

“La conducta de Ferrero tuvo un impacto significativo en la integridad y a reputación del tenis e implicó la recepción de pagos significativos en relación con sus ingresos legítimos. Socavó la integridad del deporte y justifica una respuesta enérgica para disuadir conductas similares de otros jugadores”, había señalado la resolución del TACP, que llevó la firma de la Oficial de Audiencias Anticorrupción independiente Diana Tesic.

El 9 de octubre próximo se cumplirán seis años del último partido profesional de singles que disputó la cordobesa Ferrero: la derrota ante la entrerriana María del Rosario Vázquez en los cuartos de final del W-19 de Buenos Aires. Aquel certamen, que se disputó en las instalaciones del Club Atlético Obras Sanitarias, fue el que le permitió a la marplatense Solana Sierra, de destacada participación en la reciente edición del Abierto de Wimbledon, sumar sus primeros puntos en el ranking de la WTA.

Las noticias que en los últimos días involucraron a Ferrero y Sierra marcaron un claro contraste. Al comienzo de la semana pasada, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) dio cuenta de la realización de 41 torneos, de una inversión de 1.235.000 dólares, de la participación de 92 tenistas en torneos profesionales y de la presencia de tres jugadoras en el top 100 y de cinco jugadoras en el top 200, como logros de los siete años de gestión de la conducción que lidera el riocuartense Agustín Calleri.

PRIMERAS DAMAS. Melisa Ferrero y Sofía Luini, compañeras de dobles en San Lorenzo, fueron las primeras argentinas sancionadas por el TACP. /// CEDOC PERFIL

La apuesta de la AAT

En los registros actualizados del Programa Anti-Corrupción de Tenis (TACP) figuran 188 personas con suspensiones vigentes, entre jugadores, entrenadores, árbitros y funcionarios. La nómina da cuenta de 51 casos en los que se dispuso inhabilitación de por vida, lo que equivale al 27,12%.

Desde su creación en 2018, el organismo que busca proteger al tenis contra la corrupción y los delitos relacionados con las apuestas, ha establecido castigos contra nueve argentinos. Entre ellos, dos cordobeses: Patricio Heras, penalizado con tres años de inactividad y el pago de 25.000 dólares el 3 de setiembre de 2018; y Agustín Moyano, quien fue suspendido por 15 años y multado con 10.000 dólares el pasado 2 de diciembre.

El listado se completa con el rosarino Federico Coria (dos meses y US$ 5.000; 14/6/2018); el bonaerense Nicolás Kicker (dos años y ocho meses y US$ 25.000, 19/6/2018); el santacruceño Franco Feitt (suspensión de por vida y US$ 25.000; 13/4/2021)​; el chascomunense Nicolás Arreche (cuatro años y US$ 8.000; 6/1/2022); el olavarriense Agustín Torre (cinco años y US$ 35.000; 8/5/2024); y la bonaerense Sofía Luini (siete años y US$ 35.000; 23/7/2024). Luini fue compañera de dobles de Ferrero en su última aparición oficial en las canchas, el 12 de diciembre de 2019, representando a San Lorenzo frente a Tenis Club Argentino, en el Torneo Interclubes.

“Es un tema que estuvimos hablando en la Asociación, y tenemos que abordarlo. Creo que debemos empezar a hacer charlas y hablar de que está mal”, le dijo Calleri al diario La Nación a fines del año pasado, consultado sobre el flagelo de las apuestas en el deporte, donde el tenis completa el podio de preferencias, detrás del fútbol y del básquetbol.

LA CÚPULA DEL TENIS NACIONAL. Agustín Calleri, titular de la AAT, junto a sus vicepresidentes Florencia Labat, Mariano Zabaleta y Tomás Lynch. /// CEDOC PERFIL

“La AAT aborda el tema fundamentalmente en categorías juveniles, con charlas relacionadas con este y otros temas sensibles, y poniendo a disposición de los jugadores las reglamentaciones oficiales de los entes reguladores”, precisó Pedro Fermanelli, director de Prensa y Comunicación de la entidad que preside Calleri, ante la consulta de PERFIL CÓRDOBA.

“A su vez, se mantienen conversaciones con la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), que actúa en estos casos en particular, y se activan los protocolos para detectar la presencia de apostadores en los torneos que se organizan en el país”, puntualizó el vocero de la AAT.

“Hay personas que deambulan por los torneos y que pasan información a gente que está involucrada con el arreglo de partidos. Es algo bastante evidente cuando sucede, ya que se trata de gente que está sola en la tribuna, y que utiliza en forma permanente un teléfono celular o algún dispositivo similar. Cuando se los detecta, se los aborda y se los expulsa de los torneos; y ha pasado en nuestro país”, refiere un conocedor del ambiente tenístico.

Otra disparidad evidente en la actualidad del tenis nacional se refleja en el convenio de auspicio, con vigencia por tres años, que la conducción de la AAT formalizó con una plataforma de apuestas deportivas el 9 de mayo de 2023. “Estamos muy satisfechos de confirmar esta nueva alianza estratégica, que se traducirá en más recursos para invertir en competencias y en el desarrollo del tenis argentino”, destacó Calleri en la oportunidad.

“Más allá de lo económico, siempre buscamos asociarnos con empresas que tiene un compromiso genuino con el crecimiento del deporte. Betwarrior es una compañía destacada en su rubro que, además, combate el mercado de las apuestas ilegales”, añadió el también flamante vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) y máxima autoridad de la Agencia Córdoba Deportes desde diciembre de 2023.