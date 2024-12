Rafael Nadal: reflexiones tras su retiro y el anuncio de una docuserie en Netflix

El tenista español Rafael Nadal, quien se retiró del tenis profesional en la pasada Copa Davis celebrada en noviembre en Málaga, compartió en una emotiva carta su experiencia y reflexiones sobre su carrera. En una misiva publicada en The Players Tribune, el deportista reconoció que la imagen que proyectó al mundo no siempre reflejaba su realidad interna.

Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional: "Mil gracias a todos"

“Durante 30 años, la imagen que transmití al mundo no siempre fue lo que sentía por dentro”, escribió Nadal. Además, confesó: “Sinceramente, he estado nervioso antes de cada partido, eso nunca te abandona. Todas las noches antes de un partido, me acostaba sintiendo que podía perder (también al despertarme por la mañana). En el tenis, las diferencias entre jugadores son muy ajustadas y entre rivales aún más. Cuando sales a la pista, puede pasar cualquier cosa, por tanto, todos tus sentidos deben estar bien alerta”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El peso de la presión y los momentos más difíciles

Nadal también reflexionó sobre los nervios y la adrenalina que acompañan cada partido. “Esa sensación de fuego interior, los nervios, la adrenalina de salir y ver una pista llena, es una sensación muy difícil de describir”, detalló.

Sin embargo, el español admitió que hubo ocasiones donde las emociones fueron demasiado fuertes: “Hubo momentos en la pista en que tenía problemas para controlar la respiración y no podía jugar a mi mejor nivel. No tengo problema en admitirlo ahora. Al fin y al cabo, somos seres humanos, no superhéroes”.

Rafael Nadal ganó en Australia y llegó a la victoria 1070 en su carrera

El español también compartió una experiencia temprana en su carrera que marcó su vida. Cuando tenía 17 años, le informaron que probablemente nunca volvería a jugar al tenis profesional debido a una lesión. “Pasé muchos días en casa llorando, pero fue una gran lección de humildad. Tuve la suerte de tener una familia que siempre estuvo muy cerca de mí, sobre todo mi padre, quien fue una verdadera influencia positiva en mi vida”. Nadal cerró su carta asegurando que durante su carrera dio todo lo que pudo: “A cambio, recibí alegría y felicidad. Alegría y felicidad, amor y amistad, y mucho más...”

El futuro de Nadal: una docuserie en Netflix

Rafael Nadal, uno de los deportistas más icónicos del mundo, será el protagonista de una nueva docuserie que Netflix estrenará próximamente. El anuncio llegó poco después de que el tenista confirmara su retirada oficial de las canchas el pasado 10 de octubre. Este proyecto promete un enfoque único e íntimo sobre la vida y carrera del ganador de 22 Grand Slams, generando gran expectación entre sus seguidores.

Netflix adelantó que la el documental, aún sin título oficial, explorará tanto la trayectoria profesional de Nadal como aspectos desconocidos de su vida personal. El proyecto incluirá material exclusivo de su archivo personal y acceso inédito a su círculo más cercano, compuesto por su familia, entrenadores y consejeros.

“Esta serie será una oportunidad para descubrir cómo se ha desarrollado la vida de Rafa Nadal no solo como deportista, sino también como persona. Desde su infancia hasta el ocaso de su carrera, se podrá ver cómo evolucionó su vida dentro y fuera de la cancha”, aseguró la plataforma de streaming

El director de la serie será Zach Heinzerling, conocido por su nominación al Oscar y su premio Emmy. La producción estará a cargo de Skydance Sports, liderada por David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed y Jon Weinbach.

El propio Nadal confesó que nunca imaginó participar en un documental sobre su vida. “Nunca pensé que haría algo así, pero recibí una llamada de David Ellison. Sus palabras y el proyecto que me presentaron me convencieron”, explicó. Además, destacó que la docuserie abordará no solo su carrera profesional, sino también los momentos más complejos de su vida, especialmente durante su última temporada activa, un año que describió como “nada fácil”.

“Estoy seguro de que el resultado será increíble y que esta docuserie llegará a todo el mundo. Quiero agradecer a David Ellison y a todo el equipo de Skydance por creer en este proyecto, así como a mi familia, mi equipo y mis colegas por permitir que las cámaras captaran momentos tan personales. Sé que no ha sido sencillo para ellos”, concluyó Nadal.

JCCL