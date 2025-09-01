Estreno esta semana: llega a Netflix la segunda parte de la temporada 2 de Merlina

El próximo 3 de septiembre, los fanáticos de la familia Addams podrán disfrutar de la segunda parte de la temporada 2 de “Merlina” (“Wednesday” en inglés), la exitosa serie de Netflix dirigida por Tim Burton.

Esta entrega, dividida en dos mitades como estrategia para mantener el suspense, concluye una temporada que ha generado expectación desde su anuncio, con la primera parte estrenada el 6 de agosto.

La serie, que reimagina a la icónica Merlina Addams como una adolescente en la Academia Nevermore, ha evolucionado hacia tramas más oscuras y llenas de acción, explorando visiones psíquicas y amenazas sobrenaturales.

Aunque mantiene el encanto gótico y el humor negro característicos de Burton, algunos críticos calificaron la serie como "túrgida" y "sobrecargada", donde Jenna Ortega, como Merlina, se pierde en medio del caos familiar y un elenco expandido que diluye el foco en su personaje principal.

La primera parte culmina con Merlina en una misión para salvar a su compañera de cuarto, Enid, de una visión de muerte, lo que añade tensión pero también fue criticado por sentirse overcrowded con subtramas familiares.

Sin embargo, los showrunners Alfred Gough y Miles Millar defendieron esta expansión, argumentando que libera a los actores para explorar dinámicas más profundas, como la pelea entre Morticia y una nueva figura materna, o el regreso de Tyler en un rol ambiguo.

En mi opinión, esta temporada peca de ambición excesiva: el intento de equilibrar horror, comedia y drama familiar resulta en momentos desiguales, aunque el ingenio de Merlina y las secuencias de acción elevadas —cada episodio se siente como una mini-película— compensan las flaquezas narrativas.

No es perfecta, pero su audacia la hace adictiva, especialmente para quienes buscan un escape gótico en la era del streaming.

El elenco sigue siendo uno de los puntos fuertes de la serie, con Jenna Ortega consolidándose como la estrella indiscutible. Su interpretación de Merlina, fría y sarcástica, ha sido elogiada por su profundidad emocional, aunque Ortega reconoció que la fama repentina la dejó "infeliz" y sintiéndose incomprendida, criticando incluso el traje de colegiala como "patronizante".

Emma Myers, como Enid, aporta un contrapunto luminoso y cómico que enriquece la dinámica central, con los creadores destacando su sentido del humor y drama como clave para el éxito del personaje.

Nuevos actores elevan el nivel: Steve Buscemi como el Principal Dort, con motivaciones misteriosas que añaden intriga; Thandiwe Newton asume un rol estelar; y regresos como Fred Armisen como el Tío Lucas, quien profundiza en su excentricidad familiar.

La temporada 2 de Merlina replicó el fenómeno de la primera, acumulando 50 millones de vistas globales en su semana de estreno, igualando el impacto de 2022 y confirmando su estatus como uno de los hits de Netflix.

Esta cifra subraya su atractivo masivo, impulsado por el carisma de Ortega y la dirección de Burton, quien ha colaborado estrechamente con la actriz para infundir más horror y acción.

Pero las críticas se presentaron divididas: mientras IndieWire alaba su ambición, otros como The Hollywood Reporter la ven como un retorno abarrotado que pierde el foco.