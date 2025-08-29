Netflix prepara una nueva serie de seis episodios basada en Orgullo y prejuicio, la obra más conocida de Jane Austen, que promete conquistar a los fans de las historias de época y del romance histórico. La producción reúne a un elenco estelar y busca ofrecer una adaptación fiel del clásico de 1813, al mismo tiempo que introduce la historia a una nueva generación de espectadores.

Publicada hace más de dos siglos, la novela sigue siendo un referente literario gracias a su exploración de temas universales: el amor, las diferencias de clase y la importancia de superar los prejuicios personales. Orgullo y prejuicio narra la vida de las cinco hermanas Bennet, centrándose en la relación entre Elizabeth, la segunda hermana, y Fitzwilliam Darcy.

La historia fue adaptada en varias ocasiones, incluyendo la recordada película de 2005 con Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Esta versión de Netflix será dirigida por Euros Lyn y escrita por la reconocida autora Dolly Alderton, responsable de bestsellers como Todo lo que sé sobre el amor. La expectativa entre los fanáticos de Jane Austen es alta, ya que se trata de la primera adaptación de la novela en más de 15 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Netflix prepara una nueva serie de época basada en Jane Austen que busca destronar a "Bridgerton" y "The Crown"

La novela combina romance, comedia y crítica social de manera atemporal. Elizabeth Bennet se presenta como una joven inteligente y adelantada a su tiempo, capaz de desafiar las convenciones de su sociedad. Junto a Darcy, Jane, Bingley y los demás personajes, Austen ofrece un relato que examina la familia, el matrimonio, la amistad y las diferencias de clase.

La producción de la serie de Orgullo y prejuicio

Dolly Alderton, autora y guionista de la miniserie, aseguró en sus redes sociales que fue un “auténtico privilegio” adaptar la novela. “Estoy deseando volver a presentarles estos divertidísimos y complejos personajes a quienes consideran Orgullo y Prejuicio su libro favorito, y a quienes aún no han conocido a sus Lizzie y Darcy”, escribió. Alderton también ejercerá como productora ejecutiva junto a Euros Lyn, reconocido director de series como Doctor Who, Sherlock y Heartstopper.

La producción está respaldada por el equipo de Lookout Point, con Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter como productores ejecutivos. Por su parte, Mona Qureshi, ejecutiva de Netflix, destacó sobre la entrega: “Dolly aporta nuevas perspectivas, al tiempo que celebra todo lo que las generaciones de fanáticos consideran tan querido. El elenco estelar liderado por Emma, Jack y Olivia garantiza que esta historia esté en las mejores manos”.

La primera imagen oficial de la serie de 'Orgullo y prejuicio' en Netflix.

Euros Lyn explicó que su objetivo es mantener la esencia de Austen, al tiempo que ofrece un enfoque fresco y moderno a los personajes y la narrativa. “Esta es una oportunidad única para explorar las complejidades del amor, la familia y la sociedad mientras permanecemos fieles a la voz observadora y divertida de Jane Austen”, afirmó. La producción se está filmando en el Reino Unido, donde recrearán con precisión los escenarios de la Regencia británica.

El elenco y los personajes de la serie de Orgullo y prejuicio

Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet, Jack Lowden será el Mr. Darcy y Olivia Colman asumirá el papel de la Sra. Bennet. Esta será la primera vez que Corrin y Colman vuelven a reunirse en pantalla tras su participación en The Crown. Además, Rufus Sewell será el Sr. Bennet, Freya Mavor interpretará a Jane Bennet, Rhea Norwood será Lydia Bennet y Hopey Parish y Hollie Avery debutarán como Mary y Kitty Bennet.

Todo sobre la cuarta temporada de Bridgerton: cuándo se estrena, de qué trata y quiénes se unen al reparto

Los pretendientes y personajes secundarios también están confirmados: Jamie Demetriou será el Sr. Collins, Daryl McCormack el Sr. Bingley, Louis Partridge el Sr. Wickham, Siena Kelly la antagonista Caroline Bingley y Fiona Shaw la tía del Sr. Darcy, Lady Catherine de Bourgh. Completan el elenco Anjana Vasan, Sebastian Armesto, Rosie Cavaliero, Saffron Coomber, James Dryden, Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb e Isabella Sermon.

Corrin expresó su entusiasmo por interpretar a Elizabeth Bennet: “Interpretar a este icónico personaje, junto a Olivia y Jack, con los fenomenales guiones de Dolly, es un verdadero honor. Estoy deseando que una nueva generación se enamore de esta historia de nuevo”. También adelantó que la serie tendrá momentos de humor y comedia, manteniendo la esencia romántica y crítica de la obra de Austen.

Bridgerton tendrá temporada 5 y 6: qué se sabe hasta ahora y cómo seguirá la trama

¿Cuándo se estrenará la serie de Orgullo y prejuicio en Netflix?

La producción de la miniserie está oficialmente en marcha en el Reino Unido. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de estreno, se espera que la serie llegue a Netflix a lo largo de 2026. La plataforma asegura que estará disponible globalmente para todos los suscriptores, ofreciendo así una nueva oportunidad de disfrutar de la obra de Austen en pantalla.

El 29 de julio, Netflix lanzó la primera imagen oficial del elenco, mostrando a las cinco hermanas Bennet acompañadas por su madre, la Sra. Bennet, en un paisaje campestre que anticipa la estética de época de la producción. Los fanáticos de Jane Austen ya comenzaron a generar expectativas sobre cómo la serie se posicionará en comparación con otros grandes éxitos de la plataforma.

RV/ff