Orgullo y Prejuicio: la eterna sátira romántica de Jane Austen sigue conquistando generaciones

Ambientada en la Inglaterra georgiana, la novela “Orgullo y prejuicio” de Jane Austen sigue conquistando a nuevas generaciones más de 200 años después de su lanzamiento.

Austen, nacida el 16 de diciembre de 1775 en el pueblo de Steventon, Hampshire, creció en una familia numerosa de ocho hijos: seis hermanos y una hermana, Cassandra, con quien mantuvo una relación estrecha toda su vida.

Desde joven, Austen mostró pasión por la lectura y la escritura, organizando representaciones teatrales con su hermana. Nunca se casó, pero permaneció unida a su familia, incluyendo sobrinos y sobrinas, en una época donde las mujeres enfrentaban limitaciones como la falta de derechos al voto hasta 1918 o el control sobre su propio dinero hasta 1870.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su carrera literaria fue breve pero impactante: completó seis novelas, de las cuales cuatro se publicaron en vida de forma anónima, firmadas como "A Lady", incluyendo Sentido y Sensibilidad (1811), Orgullo y Prejuicio (1813), Mansfield Park (1814) y Emma (1815).

Tras su muerte en 1817 a los 41 años, Cassandra y su hermano Henry publicaron Persuasión y Abadía de Northanger, revelando su identidad en una biografía.

La película de "Orgullo y prejuicio" vuelve a los cines: cuándo se estrena y dónde se podrá ver

Austen es recordada como una cronista incomparable de la clase social y el romance, cuya obra, aunque no prolífica, mantiene una relevancia notable más de dos siglos después.

La historia de Orgullo y Prejuicio se remonta a su publicación en 1813, tras el éxito de Sentido y Sensibilidad, y agotó su primera tirada rápidamente, marcando un hito en la carrera de Austen.

Ambientada en la Inglaterra georgiana, la novela explora temas como el amor, la familia, la riqueza y las expectativas sociales, a menudo satirizando las normas para las mujeres de la época.

La trama sigue a Elizabeth Bennet, una joven inteligente y de espíritu independiente, y a sus cuatro hermanas, mientras navegan las presiones sociales del matrimonio en una familia de escasos recursos, donde las hijas deben casarse con maridos adinerados para asegurar su futuro.

El relato se centra en el romance entre Elizabeth y el arrogante pero rico Sr. Darcy, explorando malentendidos, prejuicios y el crecimiento personal, culminando en finales felices que ofrecen un escape reconfortante.

Todo sobre la nueva serie de "Orgullo y prejuicio" en Netflix: cuándo se estrena y quiénes integran el reparto

Temas como la elección de pareja y las dinámicas familiares resuenan universalmente, haciendo que la novela trascienda su época.

La fuerza de los personajes, especialmente la protofeminista Elizabeth con su ingenio e independencia, hace que la trama sea adictiva y relatable, aunque algunos críticos victorianos como Charlotte Brontë la consideraran carente de pasión.

El éxito de Orgullo y Prejuicio fue monumental: agotó su primera edición en 1813 y, desde 1998, las seis novelas principales de Austen vendieron más de un millón de copias, con alrededor de 30.000 préstamos bibliotecarios anuales solo en el Reino Unido.

La novela encabezó encuestas como la segunda en el "Big Read" de la BBC en 2003 y fue votada como favorita entre libros de autoras femeninas ese mismo año.

Su atractivo global se evidencia en sociedades janeaustianas en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina, y en eventos como la reunión anual de la Jane Austen Society of North America con 800 asistentes.

Las adaptaciones han impulsado aún más su legado, convirtiendo a Austen en la "escritora más caliente de Hollywood" en los 90, con historias de modales, paciencia y moral que se adaptan bien al cine sin vulgaridad ni besos explícitos.

Estreno esta semana: llega a Netflix la segunda parte de la temporada 2 de Merlina

Para Orgullo y Prejuicio, destacan la película de 1940 con Laurence Olivier y Greer Garson, la miniserie de la BBC de 1995 escrita por Andrew Davies —conocida por su enfoque "testosterona"— que revivió la franquicia, y versiones modernas como películas de Bollywood o comedias con zombis.

Otras incluyen siete adaptaciones audiovisuales en la última década antes de 2005, y obras derivadas como El diario de Bridget Jones o The Jane Austen Book Club, que han vendido más de 500.000 copias. Netflix planea una nueva versión, y el hogar de Austen en Chawton atrae 25.000 visitantes al año.

ds