Los fanáticos del cine romántico están de suerte. La aclamada adaptación de Orgullo y prejuicio, protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, vuelve a los cines para celebrar dos décadas desde su estreno original. Basada en la célebre novela de Jane Austen, esta versión dirigida por Joe Wright se convirtió en una de las películas más aclamadas del género, conquistando a nuevas generaciones de espectadores a lo largo de los años.

Para conmemorar su aniversario, la película volverá a las salas de cine más conocidas de Argentina a partir del próximo 2 de octubre, según informaron desde Universal Pictures a cinéfilos especializados. Será una oportunidad única para revivir en pantalla grande la historia de Elizabeth Bennet (Lizzi) y Fitzwilliam Darcy (Mr. Darcy), con su inconfundible mezcla de romance, drama y crítica social.

Convertida en un clásico moderno, los críticos destacan a la producción no solo por su fidelidad al espíritu de la novela de Austen, sino también por su frescura visual y la sensibilidad que la convirtieron en un referente del cine romántico del siglo XXI.

De qué trata Orgullo y prejuicio

La historia está basada en la novela homónima publicada por Jane Austen en 1813. La trama se centra en Elizabeth Bennet, una joven de carácter independiente que, junto con sus hermanas, enfrenta las presiones sociales y familiares de la Inglaterra del siglo XIX.

La relación entre Elizabeth y el Mr. Darcy, un hombre reservado y de apariencia arrogante, estructura el relato principal. Lo que comienza con recelo y desencuentros se transforma en un vínculo que supera prejuicios y diferencias sociales, un tema central en la obra de Austen.

La versión de 2005 se destacó por su recreación de época y por la interpretación de sus protagonistas. Keira Knightley recibió una nominación al Oscar por su actuación, mientras que Matthew Macfadyen consolidó con este papel una de las representaciones más recordadas del personaje de Darcy en cine.

Además de la dirección de Wright, la película fue reconocida por su fotografía y ambientación, que buscó una representación visual precisa del entorno rural inglés de principios del siglo XIX. Estos aspectos contribuyeron a consolidar la película como una de las adaptaciones más valoradas de la obra de Austen.

Netflix prepara una nueva serie de Orgullo y prejuicio

Mientras el clásico de Wright regresa a los cines, Netflix anunció una nueva miniserie de seis episodios basada en Orgullo y prejuicio. El proyecto busca posicionarse como rival directa de grandes éxitos del género de época como Bridgerton y The Crown.

La producción contará con la dirección de Euros Lyn y el guion de Dolly Alderton, autora de bestsellers como Todo lo que sé sobre el amor. Se espera que esta adaptación respete la esencia de la novela publicada en 1813, al tiempo que acerque la historia de Elizabeth y Darcy a una nueva generación de espectadores.

Publicada hace más de dos siglos, la obra de Austen sigue vigente gracias a su exploración de temas universales como el amor, las diferencias de clase, los lazos familiares y los prejuicios sociales. En esta nueva versión, Netflix promete resaltar tanto el romance como la crítica social, elementos que hicieron de la novela un clásico inmortal.

La miniserie ya está en producción en el Reino Unido y, aunque aún no tiene fecha exacta de estreno, se espera que llegue a la plataforma en 2026 con lanzamiento global. Será la primera gran adaptación televisiva de la novela en más de 15 años, lo que alimenta aún más la expectativa entre los fanáticos de Austen.

RV/DCQ