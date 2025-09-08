La nueva película Cumbres Borrascosas llegará a los cines en febrero de 2026, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Se trata de una adaptación moderna del clásico gótico escrito por Emily Brontë en 1847, una historia de amor, obsesión y venganza que ha inspirado a generaciones y que ahora busca conquistar a una nueva audiencia.

El proyecto fue confirmado en 2024 después de una intensa puja de derechos que terminó con Warner Bros. imponiéndose a Netflix. Con un estreno programado para el Día de San Valentín, la película ya generó polémicas y expectativas en redes sociales tras la publicación de su primer tráiler.

Con rodaje en los páramos de Yorkshire, Inglaterra, banda sonora de Charli XCX y un elenco que mezcla estrellas de Hollywood con nuevos talentos, la cinta de Fennell se perfila como una de las más comentadas de 2026. A continuación, un repaso de la trama, las críticas, el reparto y la fecha de estreno de esta esperada adaptación.

¿De qué trata Cumbres Borrascosas?

La película se basa en la novela gótica de Emily Brontë, que narra la tormentosa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Se trata de un amor marcado por la obsesión, los celos y las diferencias de clase que arrastra a varias generaciones de familias en Yorkshire.

En esta versión, Jacob Elordi interpreta a Heathcliff, un huérfano acogido por una familia rica que desarrolla un vínculo intenso con Catherine (Margot Robbie). La pasión entre ambos se convierte en un ciclo destructivo de venganza y resentimiento.

Si bien el eje narrativo sigue fiel al libro, el primer tráiler mostró un tono más erótico y provocador, con escenas cargadas de tensión sexual, lo que abre el debate sobre cuánto se apartará la cinta de la historia original.

El rodaje en Yorkshire Dales aportó escenarios con una atmósfera oscura y melancólica.

La directora Emerald Fennell adelantó que su visión busca resaltar lo gótico y lo visceral del relato: un mundo de violencia contenida, deseo reprimido y pasiones desbordadas que encajan con su estilo ya visto en Promising Young Woman y Saltburn.

Críticas y polémicas tras el tráiler de Cumbres Borrascosas

El primer adelanto, lanzado el pasado jueves 4 de septiembre de 2025, recibió críticas divididas. Algunos usuarios elogiaron la estética visual y la química entre los protagonistas, pero muchos fanáticos de la novela cuestionaron la fidelidad de la adaptación.

Entre las principales críticas se señala el “blanqueamiento” del personaje de Heathcliff, descrito en el libro como un hombre de piel oscura y origen marginal. La elección de Jacob Elordi, un actor blanco y muy popular, generó un intenso debate sobre la representación racial en la historia.

Otros cuestionamientos apuntaron al vestuario, tildado de “históricamente incorrecto”, y al enfoque hipersexualizado del tráiler, con comparaciones que llegaron a calificarlo como una versión de “Cincuenta sombras de Heathcliff y Cathy”.

Sin embargo, también hay defensores de la propuesta. El director de casting, Kharmel Cochrane, declaró que la adaptación debe entenderse como “arte” y no como una copia literal del libro, destacando además la fuerza visual y escenográfica del proyecto.

El reparto de Cumbres Borrascosas

La gran apuesta de Cumbres Borrascosas son sus protagonistas. Margot Robbie interpretará a Catherine Earnshaw, mientras que Jacob Elordi dará vida a Heathcliff. La dupla ya genera expectativas, tanto por su talento como por su popularidad.

Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw y Jacob Elordi a Heathcliff.

El elenco se completa con Hong Chau como Nelly Dean, narradora de la historia; Shazad Latif en el rol de Edgar Linton; Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell en papeles secundarios. Además, los actores jóvenes Charlotte Mellington y Owen Cooper interpretarán a Catherine y Heathcliff en su adolescencia.

Margot Robbie anticipó que este proyecto será “más loco que Saltburn”, mientras que Elordi lo describió como una “epopeya visualmente hermosa”. Sus declaraciones refuerzan la idea de que esta versión de apostará por el tono provocador que disconforma a parte de los lectores.

Fecha de estreno y dónde verla

Warner Bros. confirmó que Cumbres Borrascosas se estrenará en cines el 14 de febrero de 2026, coincidiendo con el Día de San Valentín. Una elección estratégica que busca conectar la trágica historia de amor con una fecha clave del calendario.

El rodaje se realizó en Yorkshire Dales, Inglaterra, con escenarios naturales que aportan la atmósfera oscura y melancólica que caracteriza al clásico de Brontë. Parte de la campaña de marketing ya comenzó en Reino Unido y Estados Unidos, con carteles promocionales que llevan el lema “Vuelveme loco”.

Por ahora, la película tendrá estreno exclusivo en salas de cine, aunque se espera que más adelante llegue a plataformas de streaming bajo el sello de Warner Bros. Discovery.