La serie Yiya contará la historia de "Yiya" Murano, la mujer que en 1979 fue acusada de envenenar con cianuro a tres de sus amigas en Buenos Aires. La producción, que se estrenará en exclusiva por Flow, busca recrear los hechos que convirtieron a Murano en la primera asesina serial condenada en la Argentina.

El proyecto fue confirmado por la plataforma con un trailer oficial difundido en redes sociales, donde se adelantaron las primeras imágenes de Julieta Zylberberg, Cristina Banegas y Pablo Rago en los papeles principales. Con cinco episodios de media hora y un especial documental, la propuesta combina el drama psicológico con la reconstrucción de uno de los crímenes más recordados del país.

¿De qué trata la serie Yiya?

La ficción de Flow se centra en la vida de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como "Yiya" Murano, una prestamista que en 1979 fue acusada de asesinar a tres mujeres: su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini, su vecina Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala. El método fue lo más llamativo: las invitaba a tomar el té y les ofrecía masitas envenenadas con cianuro para saldar deudas económicas.

El relato reconstruye los hechos que desembocaron en su detención, el 27 de abril de 1979, y el posterior proceso judicial que primero la absolvió en 1982, pero que finalmente concluyó con una condena a prisión perpetua en 1985. Murano cumplió 16 años de cárcel y falleció en 2014 en un geriátrico.

"Yiya" Murano era conocida como la "envenenadora de Monserrat".

Más allá de los crímenes, la serie explora la personalidad manipuladora y enigmática de Murano, una mujer que logró instalarse en la memoria colectiva como la “envenenadora de Monserrat” y cuya figura sigue despertando fascinación y polémica a más de cuatro décadas de los hechos.

Además de la trama principal, cada episodio recurre a la narrativa del true crime con una reconstrucción minuciosa de la época, para mostrar cómo el caso impactó en la sociedad argentina y en los medios de comunicación de fines de los años 70. Como complemento, Flow estrenará en simultáneo un documental especial que ofrecerá testimonios inéditos y un análisis profundo sobre la figura de Murano.

El reparto de Yiya

El elenco principal está encabezado por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, quienes interpretan a "Yiya" Murano en distintas etapas de su vida. Ambas actrices asumen el desafío de encarnar a una de las figuras más siniestras y reconocidas del policial argentino.

Pablo Rago interpreta a un periodista que busca develar la verdad detrás de los crímenes, aportando el contrapunto narrativo de la serie. Su personaje funciona como eje entre la reconstrucción de los hechos y la mirada social sobre la asesina.

El reparto lo completan Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, en roles vinculados al entorno personal y social de Murano.

Cristina Banegas interpreta "Yiya" Murano de mayor.

Cuándo se estrena y dónde verla

La serie Yiya es una producción original de Flow, realizada en conjunto con Kuarzo e Idealismo Contenidos. Constará de cinco episodios de 30 minutos cada uno y un especial documental que ofrecerá una mirada complementaria sobre los hechos.

Si bien la fecha exacta de estreno todavía no fue confirmada, la plataforma adelantó que el lanzamiento será en los próximos meses y estará disponible dentro de su catálogo de video on demand, reforzando la apuesta por producciones argentinas originales.