Pablo Rago, ex de Sandra Pettovello: "Milei está convencido de las cosas que dice pero no estoy de acuerdo"

El actor Pablo Rago remarcó la importancia de la cultura argentina, principalmente el cine, que le brindó posibilidades como interpretar a Manuel Belgrano, y definió a los elementos artísticos como instituciones "que nutren y hacen reflexionar". En cuanto a su relación con Sandra Pettovello, aseguró que fue una sorpresa enterarse de que formaba parte del actual gabinete y afirmó que no tienen contacto. Por otro lado, el protagonista de diversas novelas argentinas, señaló que su interés por la política surgió a sus 11 años, cuando se interesó por el Partido Justicialista. “No estoy de acuerdo en absoluto con nada, ni de lo que dice ni de las formas que tiene para decirlo, pero es el presidente que tenemos y hay que darle su tiempo para gobernar", expresó sobre Javier Milei en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Rago es actor de cine, teatro y televisión. Participó de las novelas más recordadas por el público argentino como “Amigos son los amigos”, “Gasoleros” y “Cachorra”, entre varios y grandes éxitos. Además de ser un excelente actor, estuvo casado con quien es hoy la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Su matrimonio transcurrió entre 1993 y 1994, la misma época en que Rago protagonizó la novela “Inconquistable corazón” junto a Paola Krum.

Mañana es la fecha en que recordamos a Belgrano y vos hiciste una película de él. ¿Qué sentiste al ponerte el traje de ese general?

La verdad que para mí fue una de las experiencias más lindas que pude vivir en mi trabajo. Poder representar a un personaje que no tenía muy estudiado en la escuela, porque medio que lo soslayaron. Yo hice la primaria a fines de los 70, así que al no ser un militar de cartera, se lo trataba solamente como el creador de la bandera, pero descubrí a uno de los personajes más importantes.

De hecho antes de la irrupción de San Martín en las luchas patrias, el primer padre de la patria fue Belgrano.

Me gustaría preguntarte tu visión respecto al impacto que está teniendo el mundo del cine.

Es algo muy duro. Yo tengo 51 años, trabajo desde chico dentro de los medios y siempre estamos confiados en que el cine va a empezar a ser una industria para la Argentina y nunca se termina de dar. Ahora mucho menos, las situaciones están mucho más lejanas de que eso pase.

Con el cine, y con la cultura en general, tenemos algo pendiente, tenemos que valorarlo mucho más. El hecho de que los actos artísticos no son solamente entretenimiento. Ahora estoy haciendo Esperando la Carroza y lo que le pasa a la gente cuando viene a ver la obra me deja sin palabras.

Yo hacía rato que no iba al teatro, hace un par de semanas fui a ver a Valeria Lois, que es compañera también en Esperando la Carroza, y el hecho artístico es tan conmovedor. Yo la pasé muy bien esa hora y media en el teatro viéndola como espectador, y me quedé pensando tres o cuatro días después en lo que me había pasado en ese momento y lo que me había dejado la obra. Siempre te dejan algo, tanto una obra, como una película, como un cuadro, como la música. No son hechos que en el momento en que uno los ve se entretiene y se termina, son hechos que nos nutren, nos dejan pensando y nos hacen crecer.

Así que la cultura para mí es algo que no deberíamos dejar de apoyar y de hacer crecer.

Pablo Rago y Sandra Pettovello en su juventud.

Hace 30 años estuviste casado con Sandra Pettovello, me gustaría una reflexión sobre eso.

No hay nada que pueda aportar desde mi experiencia. La verdad que no tuve más que sorpresa cuando me enteré que formaba parte del gabinete, en amigos, familia y gente que también la conoció, no hubo más que sorpresa. No te puedo decir nada porque la verdad es que no volvimos a tener contacto en estos últimos 30 años.

Aquí se planteaba lo difícil que se hace compartir una relación con una pareja que tiene ideas distintas a las de uno. ¿Tus ideas a los 21 años eran las mismas de hoy?

Sí, eran las mismas pero mucho menos claras.

De hecho, mi primer interés por la política empezó a los 11 años cuando fueron las elecciones del 83. Mi papá tenía kiosco de diarios y vendía plataformas políticas de los partidos, y a mí se me dio por leerlas. Leí la de la Ucedé, la UCR, la del Partido Justicialista y la del Partido Comunista, si no me equivoco o si no me falta alguna. Me había apasionado con la movida de vuelta de la democracia, sin haber tenido muy claro qué había pasado antes, sabía cosas muy por arriba.

En casa no se hablaba de política y menos en la época de la dictadura. Pero me interesé, tenía 11, y me sentí más inspirado con la plataforma política del Partido Justicialista.

Y me pasaba algo muy curioso, que era como una contradicción, que yo cuando lo escuchaba hablar Alfonsín, me sonaba muy peronista, su forma de expresarse y sus ideas. Había algo que me hacía mucho ruido, se me trababa el cerebro, porque por un lado, yo quería que ganara Luder, sin saber su historia, pero por otro lado, escuchaba hablar a Alfonsín, me seducía y me parecía más peronista que lo que proponía Luder. Entonces, mi interés por la política arrancó ahí y medio que se quedó en el camino, porque el Gobierno de Alfonsín fue una locura y todo empeoró con el tiempo, entonces dejé de interesarme por la política hasta un poquito más grande.

Así que la etapa de los 90 medio que la pasé por arriba con respecto a la política, pero es cierto que si no hay coincidencia ahí, no hay pareja que pueda durar mucho tiempo.

Cuando escuchas a Milei, ¿qué te pasa?

Me parece que está convencido de las cosas que dice y de lo que quiere hacer. No estoy de acuerdo en absoluto con nada, ni de lo que dice ni de las formas que tiene para decirlo. Pero bueno, es el presidente que tenemos y hay que darle su tiempo para gobernar.

El tema es que, volviendo un poco a lo de la cultura que es lo que más me interesa, lo que se rompe con mucha facilidad es muy difícil de recomponer. Lleva mucho tiempo recomponer.

El desfinanciamiento al INCAA, por ejemplo, va a ser muy difícil. Este año va a haber muy pocas películas, y si esto sigue va a haber menos todavía, porque las producciones de cine llevan tiempo de preparación. Así que nada, espero que no se olvide de eso tampoco. La cultura es muy importante para un país y sobre todo para un país como Argentina.

¿La ideología de Pettovello era la misma que hoy?

No me acuerdo.

