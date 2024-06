Carrió defendió a Pettovello, dijo que la atacan "desmesuradamente por ser mujer" y pidió por su seguridad

La exdiputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, defendió este domingo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo por su gestión, sino también por enfrentar la "corrupción". "A Pettovello se la ha atacado desmesuradamente. Creo que porque es mujer”, analizó.

“Hay que tener en consideración que se ha aumentado el ingreso universal a la niñez, que es nuestra política", inició Carrió en declaraciones a La Nación. En esa línea, continuó: "Si se empieza una política de ajuste cruel como hizo (el presidente Javier) Milei, al menos debés tener al Ejército repartiendo comida y generando alimentos. No podés pasar seis meses sin eso, pero fue una decisión del presidente".

Para Carrió, Pettovello "está tocando las cooperativas" y analizó: "Si uno las revisa, ahí está la gran estafa nacional, la corrupción por abajo. No solo en planes sociales, sino en la construcción. Ella está tocando puntos importantes y hay que preservarla. Y, sobre todo, hay que cuidar su seguridad. Yo sé que si la tocan, me tocan”, estableció.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Carrió apuntó contra Patricia Bullrich, al establecer que la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe “es una puesta en escena”

“Además, no se puede pasar de un día al otro de ser un 678 del Gobierno a una destrucción de Pettovello. En todo caso, es una decisión del Gabinete separar algunas áreas", añadió la abogada. Consultada por la gran estructura que maneja Pettovello, envuelta en una profunda crisis por la distribución de alimentos con vencimiento próximo y con denuncias penales en su contra, indicó que sacaría a la Secretaría de Educación.

“Hace treinta años que estudio la educación en la revolución de la técnica y la imagen. Sobre esto no se ha hecho nada”, recriminó Carrió al Ejecutivo y luego sumó: “El secretario de Educación (Carlos Torrendell) no es malo, es una buena persona. Lo que digo es que la inteligencia artificial es la principal pelea geopolítica. El problema de la IA es que no puede impedir el sesgo”.

Juan Grabois cruzó a Luis Petri por una base en el sur y la guerra en Europa: "Lamebotas es poco"

Carrió: “La República está en peligro tanto con Milei como con Cristina”

En la misma entrevista, Elisa Carrió se abstuvo de dar consejos a Javier Milei, pero opinó que “hay una distopía gobernante” al recordar que el presidente aseguró que buscará “destruir” el Estado nacional. “Hay algunas unidades más sincrónicas, como el Ministerio de Economía y el Banco Central. Eso es bueno para la Nación en estos momentos. Y veo una sola política de Estado, que me parece importante: el objetivo de que no haya déficit fiscal. No estoy de acuerdo en cómo lo hicieron”, analizó.

“Yo dije que se venía un pymecidio. Estamos hablando con todos los empresarios. El verdadero problema es la economía real y no hay ningún plan para eso, ni siquiera hay nada en la ley de Bases”, advirtió Carrió. Sobre la cifra del 55% de pobres que publicó la UCA, señaló que “es verdad y creo que habrá 60%. Si Milei sigue por esta vía, se extermina a la clase media, lo tengo claro”, dijo. Respecto al apoyo popular —a pesar de festejar haber llevado adelante el “ajuste más grande de la historia”—, Carrió explicó que Milei lo sostiene porque “expresa la bronca”.

“Acá hay un problema terrible: nadie quiere volver atrás. Y esto me parece bueno”, aclaró la líder de la CC y diferenció la esperanza de una “espera ilusionada”. También resaltó que hay que “desdramatizar la política y las instituciones”, observó que hay “una excesiva politización” y mencionó que se requiere “mejor lenguaje”. “No hay nación sin lenguaje. Hay ausencia de un lenguaje materno en Milei y presencia de un lenguaje de violencia verbal indescriptible, que debe tener que ver con un problema de la infancia”, criticó.

Carrió dijo que "Lijo es lo peor que nos puede pasar" porque "es un hombre que nunca hizo nada"

“Él habla de gente ‘de bien’. Habrá corruptos, pero toda la gente es de bien. ¿Por qué los que me votan a mí son ‘de bien’ y los otros son malos?”, completó. “Cuando se pierde el lenguaje, se pierde la cultura. En ese lenguaje no se puede convivir”, alertó y sumó que “tampoco se puede perder la cultura de las clases medias”. “Vivimos un cotilleo insultante, que es una de las peores formas de violencia”, afirmó Carrió y disparó: “Esto se inició con Cristina y Néstor Kirchner, pero se agravó de una manera inadmisible para la gente educada de cualquier lugar”.

De acuerdo a la exdiputada, la República “está en riesgo con Milei, como con Cristina. Los extremos ponen en riesgo las repúblicas y las democracias”. El presidente, “en realidad, es un gran actor o un influencer. Tendrá que demostrar que es gobernante, pero falta para eso”, puntualizó. “Hay dos figuras clave en este Gobierno, más que el presidente: Santiago Caputo y Karina Milei. Ellos empiezan a tener una preponderancia que no le hace bien a la República, porque él no toma decisiones, quiere ser un influencer mundial. Está cómodo en ese rol, no en el de gobernante”, insistió.

Javier Milei desmintió los rumores sobre la desvinculación de Diana Mondino y reiteró su apoyo a la canciller

Asimismo, definió que será candidata a senadora para defender a las pymes y a la clase media, que “la responsabilidad de la ruptura del PRO y Juntos por el Cambio está en la cabeza de Macri” y que “la Argentina es peronista. La porción republicana de esta Nación es 20%, y no más. Yo aspiro a ese 10 o 20 en momentos de adversidad”. Carrió apuntó contra la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad, al establecer que la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe “es una puesta en escena” y que “bajaron los homicidios porque bajaron la pelea entre bandas, pero esto no soluciona el problema del narcotráfico”.

Elisa Carrió declaró que “es bueno que haya salido” la ley de Bases, aunque fue “un empate” y que “las cuestiones que quedan pendientes se van a resolver por mayoría en Diputados”. “Había un sector que efectivamente era golpista. Y yo el golpismo no lo tolero nunca, cualquiera sea el partido que gobierne”, comentó haciendo referencia al kirchnerismo y, sobre Martín Lousteau, quien dio quórum para el tratamiento de la ley, pero votó en contra, resolvió: “Bueno, cada uno se suicida como quiere”.

Juliana Di Tullio pidió la expulsión del PJ de Daniel Scioli y dos senadores que acompañaron la Ley Bases: "Partieron a las filas de Milei"

Carrió: “Ariel Lijo es lo peor que nos puede pasar”

Al ser consultada sobre la existencia de la separación de poderes en el gobierno de Milei, Carrió respondió: “Está amenazada con la Corte, que está funcionando bien, pero hay una mafia a punto de entrar. Es una mafia que no tiene que ver con la política, sino que es empresarial y está vinculada a un grupo masónico de gran incidencia en la Argentina que es la logia Roque Pérez. Este chico asiste permanentemente ahí”. “¿Lo dice por Ariel Lijo”, le preguntó el periodista de La Nación y ella contestó: “Sí, Lijo es lo peor que nos puede pasar”.

“Fíjese que vamos a pagar 16 mil millones de dólares por la expropiación a YPF porque él no avanzó en mi denuncia, no indagó a Kicillof ni a Cristina. Es un hombre que nunca hizo nada. Los que están buscando votos son los kirchneristas. Si están juntando los votos los kirchneristas es porque hay un pacto de impunidad”, ahondó. “¿Un pacto de impunidad entre Cristina y Milei?”, le cuestionó quien la entrevistaba y Carrió explicó: “Un pacto de impunidad de Lorenzetti y de Lijo”.

“Obviamente hay algo que caracteriza esta relación entre massismo, el Gobierno y el PJ. De hecho, la construcción de LLA se está haciendo a través de un PJ menemista y el armado del kirchnerismo, a través de un PJ con la izquierda. Creo que vamos a volver a ver escenarios de dos tipos de PJ distintos. Y esto, de alguna manera, le gusta a Francos. Yo lo conozco”, concluyó.

ML / ED