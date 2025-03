Jacob Elordi se mete en la piel de un héroe de la Segunda Guerra Mundial en “The Narrow Road to the Deep North”

El próximo 18 de abril se estrena en Argentina la nueva serie limitada The Narrow Road to the Deep North, uno de los títulos televisivos más esperados de 2025 protagonizada por Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn, Priscilla), donde se retrata a un héroe de la Segunda Guerra Mundial que como cirujano implementó métodos poco convencionales para poder salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

Inspirada en una desgarradora historia real la serie se basó en la novela ganadora del Booker Prize de Richard Flanagan y narra, en escenas de alto impacto, el sufrimiento del soldado Dorrigo Evans, interpretado por Elordi, un héroe de la Segunda Guerra Mundial que luego es capturado como prisionero.

The Narrow Road to the Deep North es un drama bélico que combina un romance apasionado (y prohibido), y que tampoco escatima en secuencias de acción en las que se ven las consecuencias de la guerra bajo la mirada del cineasta australiano Justin Kurzel (The Order, Nitram).

The Narrow Road to the Deep North también cuenta con grandes actuaciones del actor nominado al Oscar Ciarán Hinds (Belfast), Odessa Young (Mothering Sunday, Shirley), Olivia DeJonge (Elvis) y Simon Baker (Limbo, Breath).

“Fue una experiencia muy calma”, manifestó el actor, quien aseguró que sus compañeros en esas brutales secuencias bélicas vivieron lo mismo. “Nos invadió una especie de paz y alcanzamos un nivel de amor que va más allá de lo que estamos acostumbrados, porque todo se desmorona y nos quedamos en lo más básico: ‘¿Está bien mi pareja? ¿Estoy bien yo? ¿Cómo puedo ayudar?..’.”, adelantó Jacob Elordi, en relación a la premisa de la serie: “En la oscuridad de la guerra, el amor es la luz”.

La reacción de la crítica a "The Narrow Road to the Deep North"

La serie llega a Argentina el próximo 18 de abril de la mano de Universal y generó grandes expectativas por su protagonista y la temática, sobre ella The Hollywood Reporter destacó: "Es una serie grande, audaz y sorprendentemente cinematográfica”.

“La epopeya bélica de Jacob Elordi es grande, audaz y profundamente placentera”, publicó The Guardian. “Un impresionante escaparate para Jacob Elordi que brilla en esta notable adaptación de una novela ganadora del Premio Booker. 5 de 5 estrellas”, apuntó la BBC.



RB / Gi