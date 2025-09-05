Un documental de Netflix explora el polémico romance entre una princesa y un chamán

En un contexto de creciente interés por las narrativas reales no convencionales, Netflix anunció el estreno de "Rebel Royals: An Unlikely Love Story", un documental que ofrece una mirada íntima a la relación entre la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán estadounidense Durek Verrett.

Dirigido por Rebecca Chaiklin, conocida por su trabajo en "Tiger King", el filme se centra en los preparativos de su boda en 2024, las controversias mediáticas y su búsqueda espiritual, programado para su lanzamiento el 16 de septiembre de 2025.

Esta producción representa un esfuerzo por parte de la pareja para reclamar su narrativa tras años de escrutinio público, destacando temas de amor, identidad y tradición en un marco real.

La vida de la princesa Marta Luisa: de la realeza a la espiritualidad

La princesa Marta Luisa, nacida el 22 de septiembre de 1971, es la hija mayor del rey Harald V y la reina Sonja de Noruega, y hermana del príncipe heredero Haakon. Educada en un entorno real tradicional, se formó en fisioterapia y literatura, pero pronto se inclinó hacia intereses espirituales, autodenominándose clarividente y fundando una escuela de ángeles en 2007.

En 2002, Marta Luisa se casó en Trondheim con el controvertido escritor noruego Ari Behn. El matrimonio terminó en divorcio en 2017, y Behn falleció trágicamente por suicidio en 2019.

En noviembre de 2022, Marta Luisa renunció a sus deberes reales para enfocarse en actividades comerciales, una decisión comparada con el "Megxit" británico, con el fin de separar sus intereses espirituales de la institución monárquica.

Esta transición no estuvo exenta de críticas, ya que sus creencias en lo sobrenatural, incluyendo comunicaciones con ángeles, generaron debate en Noruega, donde la familia real goza de alta popularidad. A pesar de ello, mantuvo su título de princesa, aunque acordó no usarlo en contextos comerciales.

El chamán de Hollywood y sus polémicas creencias

Durek Verrett, nacido el 17 de noviembre de 1974 en California, se presenta como un chamán de sexta generación, con una herencia multicultural que incluye raíces noruegas por parte de su madre. Ha asesorado a celebridades como Gwyneth Paltrow y Nina Dobrev, promoviendo prácticas espirituales alternativas.

Verrett fue abierto sobre su bisexualidad, habiendo estado comprometido previamente con un hombre durante ocho años. Sus opiniones generaron polémica, incluyendo afirmaciones pseudocientíficas como que el cáncer en niños puede derivar de la infelicidad, lo que atrajo críticas en medios noruegos e internacionales.

Verrett describe su identidad de manera inconvencional, afirmando en entrevistas ser "mitad reptiliano" y haber considerado relaciones con seres de otros planetas. Su trayectoria profesional incluye libros como "Spirit Hacking" y sesiones de meditación, posicionándolo como una figura influyente en círculos espirituales de Hollywood.

El romance de la princesa y el chamán: un encuentro predestinado y lleno de controversias

La relación entre Marta Luisa y Verrett inició en 2018, introducidos por amigos comunes en Los Ángeles. Ambos afirman haberse reconocido de una vida pasada en el antiguo Egipto, lo que añade un elemento místico a su historia.

La princesa Marta Luisa fue quien se enamoró primero, mientras Verrett se mostró inicialmente cauteloso. El compromiso se anunció en junio de 2022, con un anillo diseñado por Verrett que incorpora tres diamantes en honor a las hijas de la princesa.

La pareja enfrentó un intenso escrutinio mediático, particularmente en Noruega, donde Verrett fue criticado por sus creencias y por ser el primer hombre negro en integrarse a una familia real europea. Marta Luisa defendió su relación, argumentando que las acusaciones de lavado de cerebro ignoran su propia agencia espiritual.

La inesperada boda se celebró el 31 de agosto de 2024 en Geiranger, un pintoresco fiordo noruego, en una ceremonia privada atendida por la familia real, incluyendo al rey Harald y la reina Sonia. A diferencia de bodas reales tradicionales, no hubo multitudes masivas, pero atrajo atención internacional y un acuerdo exclusivo con Netflix.

Verrett no recibió un título real de parte de su suegro, y la boda incorporó elementos espirituales, reflejando las creencias de la pareja. Posteriormente, se mudaron a Noruega.

"Rebel Royals: An Unlikely Love Story" sigue a la pareja durante un año previo a la boda, capturando momentos de meditación, reuniones familiares y el manejo de la tormenta mediática. El tráiler revela anécdotas como la incómoda primera reunión de Verrett con el rey y la reina, donde describe que "solo lo miraban fijamente".

Chaiklin, la directora, se inspiró en un artículo de Vanity Fair para explorar esta "historia de pez fuera del agua". En Noruega, el documental abrió discusiones sobre posibles violaciones a acuerdos con la casa real, según expertos citados en los diarios VG y Aftenposten.

Esta producción no solo documenta un romance atípico, sino que subraya tensiones entre tradición y modernidad en las monarquías europeas, ofreciendo una perspectiva equilibrada sobre una pareja que defiende su autenticidad ante el escrutinio público.

