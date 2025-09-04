El mundo de la moda despide a uno de sus grandes referentes. Giorgio Armani falleció a los 91 años, según confirmó este jueves el Grupo Armani en un comunicado en el que expresó su "infinito dolor" por la muerte de su creador. Ícono absoluto de la elegancia italiana, Armani no solo vistió a estrellas de la alfombra roja, sino que también creó algunos de los looks de película más icónicos del cine, desde American Gigolo hasta El lobo de Wall Street.

Considerado el símbolo de la elegancia italiana contemporánea, Armani supo unir creatividad y visión empresarial para levantar una firma que factura más de 2.300 millones de euros al año y emplea a unas 10.000 personas en todo el mundo. Apodado “Re Giorgio”, supervisaba con rigor todos los detalles: desde la publicidad hasta la preparación de las modelos antes de cada desfile. En junio, por primera vez en su carrera, se ausentó de la Semana de la Moda Masculina de Milán por problemas de salud.

Además de la moda, Armani fue un verdadero cinéfilo y referente de la alfombra roja. Participó en el vestuario de más de 200 películas y vistió a las mayores estrellas de Hollywood en eventos como los Premios Oscar y los Globos de Oro. Como él mismo definió: "Fui el primero en suavizar la imagen de los hombres y fortalecer la de las mujeres. Vestía a los hombres con telas de mujer y les robé lo que las mujeres querían y necesitaban: el traje de poder".

¿Cómo creó su imperio Giorgio Armani?

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, Armani creció en una familia humilde. En 1975 fundó su propia firma junto al arquitecto Sergio Galeotti, fallecido en 1985. Desde entonces, Armani condujo a su marca a la cima del lujo internacional, con líneas que abarcan desde la alta costura hasta accesorios, perfumes y cosmética. Hoy la casa Armani tiene presencia en más de 80 países.

Su estilo fue definido como “relajado pero lujoso”. Los trajes ligeros, las telas de caída suave y los vestidos de noche bordados marcaron un quiebre respecto de la rigidez del siglo XX. La crítica celebraba su enfoque andrógino y su habilidad para otorgar poder a través de la vestimenta, tanto en hombres como en mujeres.

Armani expandió su influencia más allá de las pasarelas. Diseñó uniformes para los Juegos Olímpicos de Turín 2006, para equipos deportivos como el Chelsea FC de Inglaterra, y en 2007 se asoció con Samsung para crear televisores y celulares de lujo. El Museo Guggenheim de Nueva York le dedicó una retrospectiva en 2000, y en 2002 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de ACNUR.

De la pasarela al cine: los looks más memorables

La relación de Giorgio Armani con el cine fue tan estrecha que su estilo se convirtió en sinónimo de glamour en Hollywood. Estos son algunos de sus vestuarios más icónicos en la pantalla grande:

- American Gigolo (1980): Richard Gere encarnó al sofisticado Julian Kaye con un guardarropa Armani que revolucionó la sastrería masculina. Los trajes ligeros y las camisas abiertas al pecho transformaron la moda de Hollywood y le dieron al diseñador reconocimiento internacional.



- Los intocables (1987): Kevin Costner vistió trajes de tres piezas sobrios y minimalistas que reforzaban la rectitud de su personaje, Eliot Ness. Su elegancia contrastaba con la ostentación de Al Capone (Robert De Niro), acentuando la lucha moral entre ambos.

- Uno de los nuestros (1990): Armani creó un vestuario que reflejaba la opulencia y decadencia del mundo mafioso que retrató Martin Scorsese. Sus trajes impecables otorgaron a los personajes una imagen de poder y sofisticación en medio del caos criminal.



- Batman: el caballero de la noche (2008): Christian Bale lució trajes Armani a medida que marcaron el lujo de Bruce Wayne como magnate millonario. La colaboración incluyó también a Michael Caine, Gary Oldman y Joseph Gordon-Levitt, reforzando el sello de la saga.



- Bastardos sin gloria (2009): Brad Pitt apareció en un esmoquin marfil diseñado especialmente para el desenlace de la película de Quentin Tarantino. El detalle del clavel rojo y la pajarita negra aportaban un contraste de refinamiento en medio de la violencia.

Uno de nosotros (1990); Batman: el caballero de la noche (2008); Bastardos sin gloria (2009).

- La red social (2010): Justin Timberlake interpretó al fundador de Napster, Sean Parker, con chaquetas y jeans Armani que reflejaban el espíritu del emprendedor tecnológico. Cada prenda fue confeccionada con etiquetas personalizadas que reforzaban la autenticidad del personaje.

- El lobo de Wall Street (2013): Leonardo DiCaprio vistió trajes cruzados de raya diplomática extraídos de los archivos de Armani. Esas piezas reflejaban el exceso, la ambición y la estética de los años 90 en la piel de Jordan Belfort.

- Elysium (2013): Jodie Foster lució trajes estructurados en tonos grises y plateados que evocaban la frialdad del poder futurista. Armani diseñó un vestuario minimalista que reforzaba la autoridad y el carácter implacable de su personaje.

- Un año muy violento (2014): Jessica Chastain llevó vestidos de tubo y un icónico abrigo blanco que simbolizaban poder y sofisticación. La elección de Armani reforzaba su imagen de femme fatale en el drama criminal ambientado en Nueva York de 1981.