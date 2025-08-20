10 datos sobre la esperada secuela de “El diablo viste a la moda”, con Meryl Streep y Anne Hathaway

La secuela de la icónica película “El diablo viste a la moda” (2006) generó gran expectación tras su anuncio oficial. Basada en la novela “Revenge Wears Prada: The Devil Returns” de Lauren Weisberger, la producción de Disney y 20th Century Studios promete revivir el mundo de la moda de alto nivel con un enfoque en los desafíos contemporáneos de la industria editorial. A continuación, diez datos esenciales sobre este proyecto:

1. Fecha de estreno confirmada para 2026

La película se lanzará en cines el 1 de mayo de 2026, coincidiendo con el inicio de la temporada de grandes estrenos de verano, según informes de Disney.

2. Regreso del elenco principal

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retomarán sus roles como Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling, respectivamente, confirmando la continuidad de los personajes centrales.

3. Incorporaciones al reparto

Nuevos actores como Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet y Kenneth Branagh se unen al proyecto; Branagh interpretará al esposo de Miranda Priestly, un personaje no visto en la original.

4. Director y guionista originales de vuelta

David Frankel, director de la primera película, regresa al timón, mientras que Aline Brosh McKenna retoma el guion, asegurando un enfoque fiel al estilo narrativo inicial.

5. Trama centrada en el declive editorial

La historia sigue a Miranda navegando el ocaso de las revistas impresas, enfrentándose a Emily, ahora una ejecutiva poderosa en un grupo de lujo, en una batalla por ingresos publicitarios.

6. Producción iniciada en 2025

Las filmaciones comenzaron el 30 de junio de 2025 en Nueva York, con fotos del set mostrando a Hathaway y Streep en sus roles, bajo el nombre en código "Cerulean" en referencia a una escena emblemática.

7. Ausencia notable en el elenco

Adrian Grenier no regresará como Nate Cooper, el novio de Andy, alineándose con el cierre de su relación en la película original y enfocando la narrativa en otros personajes.

8. Inspiración en la novela secuela

El filme se basa en la novela de 2013 Revenge Wears Prada: The Devil Returns, que transcurre una década después y ve a Andy y Emily como editoras de revistas, con Miranda reapareciendo en sus vidas.

9. Reticencia inicial de las estrellas

A pesar del entusiasmo actual, Streep y Hathaway expresaron dudas previas sobre una secuela, citando cambios en la era digital y la necesidad de una historia fresca.

10. Productora y estudios involucrados

Wendy Finerman regresa como productora, con Disney y 20th Century Studios al frente, marcando un enfoque en actualizar el relato para reflejar la evolución de la industria mediática.

