Manuel Turizo deslumbró en el Movistar Arena con 201, un show cargado de hits y sorpresas

Manuel Turizo volvió a Buenos Aires y lo hizo a lo grande. Con entradas agotadas en el Movistar Arena, el colombiano ofreció un show de más de dos horas en el que repasó grandes éxitos y presentó su nuevo álbum 201, lanzado en 2024 y aclamado por su diversidad de estilos.

El recital abrió con “Mala Costumbre”, desatando una ovación inmediata. Apenas finalizó, el cantante saludó con un encendido “¡Buenas noches, Buenos Aires! Desde hace dos años no nos veíamos, gracias por volver. Bienvenidos a 201, mi casa es la casa de todos ustedes. Espero que se lo disfruten”. Ese gesto de complicidad marcó el tono de la velada, que continuó con “Desconocidos”, consolidando un clima festivo que no bajó durante toda la noche.

La escenografía replicaba su departamento natal en Colombia y estuvo acompañada por un cuerpo de bailarines y un montaje audiovisual que reforzó la narrativa de cada canción. La propuesta hizo sentir al público dentro de la intimidad del artista, pero también en una fiesta colectiva.

El setlist combinó clásicos y nuevos temas de 201. La tríada inicial con “Los Cachos” y “Te Quemaste” puso al público de pie, mientras que el set de piano marcó los momentos más emotivos: allí sonaron “A Nombre Tuyo”, “Que Dios Te Cuide”, “Bésame” y “Esclavos”, en un clima íntimo donde muchas parejas se mostraron especialmente románticas.

Cerca de las 22, el concierto dio un giro inesperado, Turizo invitó al escenario a la argentina Yami Safdie para estrenar juntos “Amor Prestado”, un tema inédito que fue ovacionado y se convirtió en uno de los puntos más altos de la noche. “Te admiro, gracias por estar. Espero que cuando salga la disfruten”, expresó el colombiano, sellando la colaboración con un abrazo cargado de emoción.

El repertorio fue un recorrido por los diferentes climas que ofrece 201, desde la energía latina de “Vaina Loca”, el tema que lanzó su carrera en 2017 junto a Ozuna, y “Copa Vacía”, su colaboración con Shakira que escaló rápidamente en rankings globales, Turizo demostró el peso de sus alianzas artísticas. También sonaron “Éxtasis” y el costado romántico con “Culpables”, “Una Lady como Tú” y “Esperándote”, canciones que el público coreó de principio a fin.

La recta final encendió la euforia con una seguidilla explosiva: “Qué Haces”, “Vagabundo”, “Enhorabuena” y “El Merengue”, su hit junto al DJ dominicano Marshmello, que ya acumula millones de reproducciones.

A sus 25 años, Manuel Turizo se consolida como una de las voces más queridas de la música latina. Su álbum 201, lanzado en 2024, reúne 12 canciones que atraviesan géneros como reguetón, bachata, vallenato, balada, pop rock y country, e incluye colaboraciones con Yandel, Grupo Frontera, Saiko, Elder Dayán Díaz y Alok.

Tras su paso por Latinoamérica, el 201 Tour continuará en Estados Unidos y regresará a la región con más de 25 fechas confirmadas. Turizo, que ya brilló en colaboraciones globales como “La Bachata” y “El Merengue”, reafirmó en Buenos Aires la intensidad de su vínculo con el público argentino. “Me los llevo en el corazón, gracias Buenos Aires, nos vemos la próxima vez, esto es 201”, se despidió entre aplausos y gritos que confirmaron el éxito de una noche inolvidable.

