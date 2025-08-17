Mora arrasó en el Movistar Arena con un show arrollador de su tour “Lo Mismo de la Otra Vez"

El 16 de agosto, el Movistar Arena de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de una de las citas más esperadas del año para la música urbana. El artista puertorriqueño Mora, productor de grandes éxitos para Bad Bunny y referente de la nueva generación del reguetón, ofreció la primera de sus dos funciones con entradas agotadas, en un show que confirmó su proyección internacional.

Conciertos itinerantes de cámara a la luz de las velas que buscan ampliar el público de la música académica

Desde temprano, los alrededores del estadio porteño reflejaban la magnitud del evento. Filas que se extendían por varias cuadras, jóvenes con remeras estampadas y carteles improvisados daban cuenta de la enorme expectativa por la llegada del "Lo Mismo de la Otra Vez Tour", una gira que ya ha recorrido varias ciudades de Latinoamérica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A las 21, las luces se apagaron y las pantallas proyectaron la silueta de Mora dentro de un cubo gigante, inspirado en la portada de su último álbum. Cuando la estructura se abrió, el cantante emergió para interpretar la canción homónima y desatar la euforia del público, dando inicio a un concierto de casi dos horas que combinó explosiones de reguetón con momentos de introspección.

La Konga cerrará en el estadio de Vélez una gira por Europa y Latinoamérica

El repertorio encendió el estadio desde el comienzo con "Bandida" y continuó con temas como "Aurora", "Tema de Jory", "Droga", "Más que Algo", "Domingo de bote" y "Modelito". Entre los puntos más altos se destacaron "Reina", que generó una ovación inmediata, y "512", uno de los grandes himnos de Mora, coreado de principio a fin por los fanáticos. En varios pasajes, el artista cedió el micrófono para que el estadio completo cantara los versos, creando escenas de complicidad colectiva que marcaron la noche.

La puesta en escena acompañó la intensidad del show con recursos propios de una producción internacional. Pantallas de alta definición proyectaron imágenes urbanas y oníricas, mientras que un juego de luces sincronizadas y llamaradas en los laterales reforzaron la energía de los hits más festivos. Un cuerpo de bailarines aportó dinamismo en los momentos de mayor fuerza.

Taylor Swift revoluciona las redes con el anuncio de su duodécimo álbum en "pre-preventa"

Uno de los momentos más íntimos llegó con "¿Cómo has estau?", interpretada en un tono confesional y acompañada de un mensaje directo al público: “Gracias por estar aquí, Argentina. Este show es para ustedes”, expresó Mora conmovido, provocando una ovación que se prolongó durante varios minutos.

El cierre llegó con Detrás de tu alma, himno que sintetiza el presente de un artista en plena expansión. Mora, que comenzó su carrera como productor, detrás de algunos de los mayores éxitos de Bad Bunny, pero encontró su voz propia con discos como Primer Día de Clases (2021), Microdosis (2022) y Paraíso (2022). Su estilo, que combina reguetón clásico con letras introspectivas, lo posiciona como referente de una generación que busca fiesta, pero también conexión emocional.

Con un Movistar Arena colmado, un repertorio que equilibró hits y nuevas composiciones, y una puesta visual de alto impacto, el puertorriqueño reafirmó su lugar en la primera línea de la música latina. La segunda función, prevista para el 17 de agosto, promete redoblar la apuesta de un fenómeno que ya trasciende fronteras.