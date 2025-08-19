Andrea Bocelli se presentará en el Hipódromo de San Isidro tras agotar un Teatro Colón

A tan solo dos horas de ponerse a la venta, las entradas para el concierto de Andrea Bocelli en el Teatro Colón se agotaron, lo que confirmó la enorme expectativa del público argentino para verlo en semejante auditorio. Ante esta demanda, el tenor italiano anunció un nuevo show en Buenos Aires para el 18 de noviembre, en el Hipódromo de San Isidro, con un repertorio pensado para una audiencia multitudinaria.

Mientras que la velada en el Colón estará dedicada a la ópera, lo lírico y lo clásico en un entorno íntimo e histórico, el concierto en el Hipódromo propone una celebración masiva de sus grandes éxitos y colaboraciones contemporáneas, con un despliegue visual y sonoro a la altura de uno de los artistas más admirados del mundo.

Será una oportunidad para disfrutar a Bocelli en un formato distinto, con un setlist que abordará piezas clásicas y óperas, pero también cruzará fronteras en cuanto a género y reflejará su versatilidad artística.

Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar desde el miércoles 20 de agosto a las 12 del mediodía con todos los medios de pago. Un acontecimiento importante para quienes quieran vivir la experiencia de escuchar el magnetismo de una voz extraordinaria en un entorno que promete ser tan majestuoso como emocionante.

Con más de 90 millones de discos vendidos y más de 16 mil millones de streams, Andrea Bocelli ha compartido escenario con figuras como Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande, Karol G y Dua Lipa, entre muchos otros, confirmando su vigencia y capacidad de conectar con distintas generaciones.

Su regreso a Buenos Aires no solo marcará una doble cita histórica, sino que ofrecerá dos experiencias complementarias: la intimidad del Colón y la energía expansiva del Hipódromo.

