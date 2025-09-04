Conmoción en el mundo de la moda: Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano, falleció este jueves a los 91 años, según anunció su compañía en un comunicado que sacudió a la industria. El "Signor Armani", como lo llamaban sus allegados, murió "rodeado de sus seres queridos", en palabras de los representantes de la firma. Armani había sufrido problemas de salud en junio, pero un comunicado reciente había anunciado que estaba recuperado, en el marco de los festejos por los 50 años de su casa de modas.

El velatorio del reconocido diseñador tendrá lugar en Milán, su ciudad adoptiva y cuna de su firma, desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de septiembre. La voluntad expresa de Armani fue que el funeral se celebre en privado, respetando su característica discreción.

El adiós a un ícono: Armani, de estudiar medicina a vestir a la Juventus

La trayectoria de Armani fue tan particular como prolífica. Nació en Piacenza, Italia, el 11 de julio de 1934. Su temprana pasión por la anatomía lo llevó a estudiar medicina en la Universidad de Milán, aunque no llegó a terminar la carrera. Tras cumplir con el servicio militar, dio sus primeros pasos en el mundo de la moda como vidrierista en la tienda La Rinascente, y luego pasó a diseñar indumentaria masculina, primero bajo la firma Nino Cerrutti y, más tarde, como emprendedor.

En 1974, lanzó su primera colección al público en una cafetería milanesa, y tan solo un año después, en 1975, marcó un hito fundando la firma Giorgio Armani en Milán, expandiendo su visión a la moda femenina. A lo largo de las décadas, Armani no solo vestía cuerpos, sino que forjaba una visión que se extendió de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipándose a los nuevos tiempos con una "extraordinaria claridad y pragmatismo". Convencido de que "la ética y la estética deben coincidir", sus creaciones son objetos atemporales, cuyo diseño puro y esencial, realzado por materiales preciosos y artesanía, los libera de la fugacidad de las modas pasajeras. Sus prendas se caracterizaban por una fluidez que fusionaba códigos masculinos y femeninos, buscando transmitir "una feminidad misteriosa y personal, y una masculinidad suave y consciente de sí misma".

Una muestra de fotografía curada por Giorgio Armani

En un movimiento que demostraba su permanente conexión con el pulso cultural, la firma había cerrado recientemente un importante acuerdo con el mundo del fútbol: Giorgio Armani diseñaría, por primera vez, el vestuario formal del equipo masculino de la Juventus, el icónico club italiano. Este acuerdo, que se extiende por esta y la próxima temporada deportiva hasta 2027, incluía una selección de trajes para que los jugadores luzcan fuera del campo, en competiciones nacionales y europeas. La colección, fiel al estilo Armani, busca un equilibrio entre elegancia y comodidad, con líneas fluidas y el emblemático azul noche como protagonista. Esta no era la primera incursión de la marca en el deporte rey, ya que sus colaboraciones se remontaban a 1994, vistiendo a la selección italiana masculina en el Mundial y al Piacenza Calcio por tres temporadas consecutivas.

Paradójicamente, la noticia del fallecimiento llega justo cuando la firma se aprestaba a celebrar un hito histórico: sus 50 años de trayectoria, un festejo que Giorgio Armani mismo, a sus 91 años, aún lideraba al frente de su empresa. Las celebraciones ya estaban en marcha y habían tomado impulso en julio con el lanzamiento del proyecto Armani/Archivio, una plataforma digital interactiva que vio la luz el 30 de agosto durante el Festival de Cine de Venecia, acompañada de una exposición y un desfile de moda en la Pinacoteca di Brera en Milán.

El punto álgido de estos festejos estaba programado para el 24 de septiembre, coincidiendo con la Semana de la Moda de Milán, con la inauguración oficial de una exposición curada en la Pinacoteca di Brera. Será un evento sin precedentes, ya que marcará la primera vez que las salas de este prestigioso museo de arte italiano acogerán una exhibición dedicada a la industria de la moda. Además, la marca ya había rendido homenaje a sus dos décadas de alta costura con una exposición inédita de su línea Giorgio Armani Privé en su museo de Milán el pasado abril.

