Bridgerton 4: el amor entre Benedict y Sophie llega con una historia de cuento y fechas confirmadas

Netflix confirmó el regreso de “Bridgerton”, su fenómeno de época más exitoso, con el anuncio oficial de la cuarta temporada. Esta vez, la historia se centrará en Benedict Bridgerton y Sophie Baek, protagonistas de una de las relaciones más románticas y esperadas por los fanáticos de la saga basada en las novelas de Julia Quinn.

La plataforma reveló que la temporada se estrenará en dos partes: los primeros cuatro episodios llegarán el 29 de enero de 2026, mientras que los restantes estarán disponibles el 26 de febrero del mismo año. Junto a la noticia, Netflix lanzó un teaser que anticipa un tono de cuento de hadas y una atmósfera cargada de misterio y deseo.

En esta nueva entrega, la trama gira en torno al segundo hijo de la familia Bridgerton, conocido por su espíritu libre y su resistencia a las convenciones sociales. Según la sinopsis oficial, Benedict “se resiste a sentar cabeza, hasta que conoce a una enigmática dama de plata en el baile de máscaras de su madre”.

El elenco principal contará con Luke Thompson en el rol de Benedict y Yerin Ha como Sophie Baek. También regresan Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury) y la voz inconfundible de Julie Andrews como Lady Whistledown, la narradora omnisciente que continúa revelando los secretos de la alta sociedad londinense.

Entre los nombres confirmados destacan además Simone Ashley como Kate Bridgerton, Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte, y Florence Hunt como Hyacinth, en una temporada que promete ahondar en la evolución de los lazos familiares y en los dilemas del amor verdadero frente a las normas sociales.

La cuarta temporada marca un punto medio dentro del plan original de Netflix, que tiene previsto adaptar los ocho libros de la saga literaria. Ya se confirmó que habrá quinta y sexta temporada, lo que garantiza que cada uno de los hermanos Bridgerton tendrá su propia historia de amor.

El enfoque romántico y visualmente exuberante de la serie sigue siendo su sello distintivo. Ambientada en la Londres del siglo XIX, “Bridgerton” combina tramas de amor, poder y escándalo con una estética moderna y una banda sonora que reinterpreta clásicos del pop en clave instrumental.

La historia de Benedict y Sophie es, según los lectores, una de las más queridas de la saga. Inspirada en el arquetipo de “La Cenicienta”, narra el encuentro entre un aristócrata rebelde y una joven de origen humilde que oculta su identidad tras una máscara plateada. Un amor imposible que desafía las jerarquías sociales y los prejuicios de la época.

Con esta temporada, Shondaland, la productora liderada por Shonda Rhimes, reafirma su apuesta por el romanticismo diverso y el empoderamiento femenino, manteniendo la esencia del universo Bridgerton: lujo, pasión y secretos que se revelan entre valses y miradas prohibidas.

El estreno de “Bridgerton 4” promete volver a dominar las pantallas y las conversaciones globales. Los fans ya cuentan los días para reencontrarse con la voz de Lady Whistledown, que seguramente comenzará su próxima crónica con una frase inconfundible: “Dearest gentle reader, el amor vuelve a florecer en Londres”.