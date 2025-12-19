Netflix apuesta fuerte con el cine de misterio y el estreno de ‘Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out’

El estreno de ‘Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out’ propone un nuevo clásico del género detectivesco, la saga protagonizada por Daniel Craig en el papel del carismático investigador Benoit Blanc y pieza principal del filme, desembarcó en Netflix con la tercera película de la exitosa historia creada por el guionista y director estadounidense, Rian Johnson. Esta nueva entrega, se presenta como “el caso más oscuro y complejo” de la historia.

Esta vez Blanc debe resolver el asesinato de un cura conservador y violento, auténtico emergente de la era Trump, ocurrido en el seno de su pequeña grey, en un pueblito rural de gente rica tan reaccionaria como el propio muerto.

Para quienes ya vieron Entre navajas y secretos (2019) y Glass Onion: Un misterio de Knives Out (2022), esta tercera película funciona como una evolución natural de la saga.

Una de las grandes virtudes de “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out” es su elenco coral, una marca registrada. La nueva película de misterio a la que apostó la plataforma de Netflix, cuenta con un reparto estelar que está integrado por: Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny. Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

Los intérpretes de la tercera parte de esta trama de sospechosos dan vida a un desarrollo lleno de intriga y motivaciones ocultas en este ingeniosos ‘whodunit’ que combina humor, suspenso y giros inesperados.

Rian Johnson vuelve a demostrar su habilidad para construir diálogos afilados, giros inesperados y un misterio que se disfruta tanto por su intriga como por su humor sutil. Esta película se perfila como una opción ideal para el fin de semana.

La primera entrega de Knives Out, como era su título en inglés, fue tan exitosa que hizo que Netflix le ofreciera a Rian Johnson 450 millones de dólares por los derechos de dos secuelas.

Daniel Craig en la piel del investigador, Benoit Blanc

“Esto es, por lejos, lo más difícil que escribí en mi vida”, reconoció Rian Johnson al hablar del proceso creativo de Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out. En relación con ello, señaló que “no fue necesariamente porque el enigma fuera más complejos, sino por los elementos temáticos, porque la película trata sobre la fe”.

Wake Up Dead Man ratifica la categoría narrativa de Johnson para combinar misterio y suspenso, pasos de humor en una comedia coral y el glamour de un elenco multiestelar. Para Netflix es el “contenido”, “producto”, “entretenimiento” perfecto para alimentar su catálogo.

El comienzo de la historia de Knives Out debutó en cines hace seis años y logró éxito sin el respaldo de plataformas. Posteriormente, fue incorporada al catálogo de Netflix, donde cosechó audiencias masivas y motivó a la plataforma a financiar dos entregas más.

