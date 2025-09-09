Tragedia en Corrientes: un hombre murió tras el vuelco e incendio de su camión

Una nueva tragedia se sumó a las estadísticas viales en la provincia de Corrientes. Un hombre, conductor de un camión que transportaba vehículos, murió en horas de la mañana este martes tras un accidente fatal que derivó en el vuelco e incendio del rodado.

El hecho se produjo en la Ruta Nacional N°14 (autovía), a la altura del kilómetro 443, en jurisdicción de la Comisaría de Distrito de Parada Pucheta.

Las causas del accidente y la tarea de Bomberos

De acuerdo a las primeras informaciones, por causas que aún se intentan determinar, el camión -un Mercedes Benz tipo "mosquito"- se despistó de la calzada, volcó sobre la banquina e inmediatamente se incendió por completo.

Lamentablemente, el conductor, un hombre mayor de edad, murió en el interior del rodado, presumiblemente a causa del fuego. Dotaciones de bomberos de la zona, junto a efectivos de la Comisaría de Distrito de Parada Pucheta, se encuentran trabajando en el lugar para extinguir el fuego y realizar las pericias correspondientes.

Investigación en marcha

La zona del accidente permanece con un operativo de seguridad para facilitar la labor de los peritos y el personal de bomberos. Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas que llevaron al despiste y posterior vuelco del camión.

El hecho ha generado conmoción en la zona, y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el suceso.