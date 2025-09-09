La inseguridad volvió a golpear en la capital de Corrientes. Dos hombres armados asaltaron un estudio jurídico en horas de la noche, según el reporte de la Comisaría Primera Urbana. Los delincuentes lograron sustraer dinero en efectivo y otros objetos de valor antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas del lunes, pero el personal policial tomó conocimiento del robo recién a las 21:10, cuando una de las víctimas se presentó en la dependencia para realizar la denuncia.

El relato del robo

Según el relato de uno de los letrados, los dos sujetos desconocidos ingresaron al lugar y, después de unos minutos, extrajeron un arma de fuego. Tras reducir a las dos víctimas, se apoderaron del dinero que se encontraba en un escritorio, teléfonos celulares y otros elementos, para luego escapar rápidamente.

Aunque el monto del robo no trascendió de manera oficial, fuentes policiales cercanas a la investigación confirmaron a Perfil NEA que no sería "considerablemente alto".

Investigación en curso para esclarecer el hecho

La Comisaría Primera Urbana se encuentra trabajando en conjunto con otras dependencias para identificar a los supuestos autores del hecho. Una de las principales medidas que se están llevando a cabo es el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de obtener información que permita esclarecer el supuesto robo.

"El caso es un poco raro", precisaron fuentes cercanas a la investigación a este medio.

Las diligencias correspondientes continúan en curso mientras la Policía busca dar con el paradero de los delincuentes que asaltaron a los profesionales.

Una investigación con un elemento de misterio

El asalto al estudio jurídico en el centro de Corrientes subraya la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a la inseguridad. El hecho de que el robo no se haya perpetrado por un monto "considerablemente alto" ha llamado la atención de las autoridades, que buscan determinar las motivaciones detrás del inusual crimen.

La investigación policial se concentra en el análisis de las pruebas para dar con los responsables de este misterioso y violento asalto.