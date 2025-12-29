Infinito Water Park: entradas en preventa, precios confirmados y fecha de apertura del parque acuático más grande del país

El mayor parque acuático de la Argentina abrirá finalmente el 10 de enero de 2026, luego de reprogramar su cronograma inicial. El complejo, que desembarca en la zona sur de la ciudad de Córdoba, promete convertirse en uno de los grandes imanes del verano con una inversión millonaria, decenas de atracciones y una capacidad inédita para el país.

El proyecto avanza hacia su tramo final con cerca del 90% de obra ejecutada y se desarrolla sobre un predio de 13 hectáreas, ubicado entre la Costanera y la autopista Córdoba–Rosario.

Alerta por estafas en Infinito Water Park: cómo comprar entradas de forma segura y cuáles son los precios

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el parque podrá albergar hasta 12.500 personas al mismo tiempo. Asimuismio, las expectativas son grandes: solo en su primera temporada, se espera recibir alrededor de 450.000 visitantes.

El impacto económico se estima en más de 67 mil millones de pesos para la actividad turística local.

Cuánto cuesta entrar y cómo funcionará

En ese sentido, para aquellos interesados en visitar el parque, deben saber que Infinito Water Park abrirá todos los días de 9:30 a 19:00. La venta anticipada de entradas ya está disponible y contempla dos tipos de pases.

El Pase Acqua Fun incluye acceso al parque, flotador y uso de reposera y sombrilla (según disponibilidad).

– De lunes a jueves: $71.999 adultos y $59.000 menores .

y . – De viernes a domingo: $99.000 adultos y $79.000 menores.

El Pase Acqua Plus suma estacionamiento, seguro por lluvia y un combo gastronómico.

– De lunes a jueves: $99.000 adultos y $79.000 menores .

y . – De viernes a domingo: $115.000 adultos y $89.000 menores.

Los menores de 4 años ingresan sin cargo, mientras que los niños de 4 a 12 años acceden a un 20% de descuento durante la etapa de preventa.

Atracciones, agua y tecnología de nivel internacional

Con más de 50 juegos acuáticos y 30 toboganes, se espera abarcar experiencias familiares con opciones de mayor y menor intensidad. Dentro de su cartera de opciones, se encuentra la piscina de olas artificiales que utilizará 3,5 millones de litros de agua y podrá generar olas de hasta 1,8 metros de altura.

A su vez, el recorrido se completa con un río lento de 500 metros, playas artificiales equipadas, áreas tematizadas según edades y un sector VIP con servicios gastronómicos exclusivos.

Los precios del parque acuático más grande del país en Córdoba: cuánto costará entrar a Infinito Water Park esta temporada

Según los desarrolladores, el proyecto generará 500 empleos directos y 1.300 indirectos, y se perfila como una de las apuestas de infraestructura turística más importantes de los últimos años en Córdoba.