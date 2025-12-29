Ley de Equidad Jubilatoria: así quedarán los nuevos haberes para docentes, policías y empleados municipales

Se conocen recibos de haberes de diciembre de jubilados de la provincia de Córdoba con mejoras de hasta el 30%. En algunos casos, además de la incorporación del ítem “Ley de Equidad”, también se les agrega la eliminación del descuento “solidario” artículo 58 Ley 10.694.

Corresponden a pasivos cuyos ingresos ronda los 1,3 a 1,5 millones de pesos, tanto de policías, como docentes o empleados municipales y hasta algunos sectores de bancarios. El rango de los aumentos, en términos netos, los están recibiendo mejoras de entre 100.000 y 250.000 pesos mensuales. Para aquellos que poseen un doble beneficio (jubilación y pensión), la actualización puede alcanzar los 300.000 o 400.000 pesos adicionales por mes.

Son ejemplos a los que puedo acceder Perfil Córdoba de haberes de pasivos cordobeses y la comparación de los haberes con la nueva “Ley de Equidad”. La mejora, a simple vista es objetiva.

El alcance general representa a unos 52.000 beneficiarios y al elevarse el piso para el pago del aporte solidario de 1.260.000 a 1.890.000 pesos, aproximadamente se suma otros 10.000 beneficiarios dejan de pagar dicho aporte.

Sumando ambos beneficios, la medida llega a casi 60.000 personas, lo que representa casi la mitad de los 116.000 beneficiarios totales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Se proyecta un ahorro de entre 65.000 y 75.000 millones de pesos para la provincia. El sistema enfrenta un déficit proyectado de 821.000 millones de pesos para el 2026.

Algunos ejemplos de los nuevos haberes

Por ejemplo, un jubilado del sector “Escalafón General” que en noviembre de este año cobró 1.269.882 pesos, pasará a cobrar -en los próximos días- $ 1.533.885, una mejora de casi el 23% de un mes a otro.

En este recibo se puede observar que se agrega el concepto “Adicional Ley de Equidad N° 11.087”. Otros descuentos, como son seguro de Vida y el Subsidio por Fallecimiento no cambian de valor. Aunque si se calcula con el nuevo haber el pago de Apross.

Otro de los casos es el de un docente que el mes pasado cobró de bolsillo $ 1.321.419, que recibió la compensación Fonid y un total de retenciones de $ 216.508, pasará a percibir $ 1.580.061 con reducciones de $ 144.468 ya que se dejará de computar el descuento por Aportes del artículo 58.

El titular de la Caja de Jubilaciones sobre los cambios en los aportes: "No se afectan derechos adquiridos"

Otro caso de un docente de Canals que ya percibía mas de $1,5 millones como jubilación, alcanzará los $2.014.125 cuando vea su nueva jubilación de diciembre depositada los primeros días de enero.

Para un extrabajador de la dirección de arquitectura, que contaba con un haber de $ 1.206.818 en noviembre, ahora verá reflejado en la cuenta bancaria un depósito de $ 1.480.145. En el caso de un jubilado de la municipalidad del interior profundo, que mensualmente llegó a percibir $ 1.160.589, ahora con el “Adicional Ley de Equidad” alcanzará $ 1.368.080.

Otro ejemplo, en este caso de Villa Nueva, con la actualización alcanza una mejora del 28%, pasando del $ 1.062.000 a cerca de $ 1.303.600. Casi alcanzado el 30% de mejora de un mes a otro.

Por el lado de la fuerza policial, un retirado que en noviembre alcanzó de bruto $ 1.554.296, en diciembre deberá agregar casi $ 200.000 extras, llegando a los 1.734.876 pesos. En otros casos de policías retirados, la mejora en el bolsillo alcanza casi lo $ 400.000.

Sectores de ingresos altos y aportes personales

Para los sectores con haberes más elevados, como jueces o gerentes bancarios, se ha dispuesto un aporte personal extra. Sin embargo, se aclaró que no habrá descuentos nominales en lo que perciben actualmente de bolsillo.

Si el mayor aporte resultara en un monto menor al cobrado en noviembre, esa diferencia se irá absorbiendo a cuenta de futuros aumentos derivados de las paritarias de los activos. Es decir, el jubilado seguirá cobrando lo mismo hasta que los nuevos aumentos cubran esa brecha.

El ejemplo se lo puede explicar en base a lo que percibe un jubilado bancario. Su haber en noviembre alcanza los 5.300.000 pesos. Con la Ley de Equidad, lo que debería ver reflejado en su futura jubilación sería $ 4.850.000 aproximadamente. Pero, aseguran, que la diferencia será completada con una compensación a “Cuenta de futuros aumentos” para que perciba exactamente lo mismo que en noviembre.