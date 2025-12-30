Martín Llaryora a Daniele: "No me van a amedrentar los insultos ni los agravios"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que “los insultos y agravios de Rubén Daniele” implicaron “una clara incitación a la violencia”.

Así el mandatario provincial le respondió al titular del Suoem, quien en un acto gremial en rechazo a la “ley de Equidad Jubilatoria” insultó a Llaryora.

Rubén Daniele insultó y amenazó al Gobernador Martín Llaryora:“te vamos a ir a buscar donde estés”

“Incitación a la violencia”

“Recibo muchos mensajes de apoyo frente a los insultos y agravios de Rubén Daniele, que implicaron una clara incitación a la violencia”, sostuvo en una publicación de “X”.

“Algunos me sugieren denunciar. No lo hice cuando me difamaron usando mi imagen con IA y no lo voy a hacer ahora”, recordó.

“Córdoba necesita diálogo”

“Les pido también a nuestros seguidores que no asuman ninguna actitud violenta frente a esta provocación. Córdoba necesita diálogo, responsabilidad y respeto”, agregó al referirse a los agravios del sindicalista.

“Estoy abocado a gobernar y convencido que impulsar una ley de equidad jubilatoria, con el esfuerzo compartido de todos los cordobeses, mejorará los haberes de quienes menos ganan, incluidos muchos jubilados municipales de Capital e Interior”, argumento Llaryora.

Nadia Fernández cambia la banca por el chaleco de la FPA

“La violencia no conduce a nada”

“Estamos dando una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado. No me van a amedrentar los insultos ni los agravios. La violencia no conduce a nada y Córdoba no la necesita”, finalizó el gobernador.