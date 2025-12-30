Aumenta el transporte interurbano en Córdoba: el ERSeP autorizó una suba del 9,51%

El transporte interurbano de pasajeros en la provincia de Córdoba tendrá un nuevo aumento del 9,51% en sus tarifas, luego de que el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) aprobara la actualización de la Tarifa Básica Kilométrica (TBK), tras una propuesta elevada por la Mesa Tarifaria. La medida alcanza a todas las empresas del sistema interurbano y comenzó a regir desde este martes 30 de diciembre, tras su publicación en el Boletín Oficial.

Cómo se definió el aumento del boleto interurbano

La decisión surge del acta de la Mesa Tarifaria, integrada por representantes de Fiscalía de Estado, el poder concedente a través de la Secretaría de Transporte Provincial, las cámaras empresarias FETAP y ASETAC, y el propio ERSeP. Tras el análisis del esquema de costos correspondiente al período marzo–octubre de 2025, el cuerpo elevó la propuesta al Directorio del Ente Regulador.

En consecuencia, mediante la Resolución General N° 41, fechada el 29 de diciembre de 2025, el ERSeP aprobó la modificación de los valores de la Tarifa Básica Kilométrica, autorizando un incremento máximo del 9,51% respecto de la tarifa vigente.

Qué cambia con la nueva Tarifa Básica Kilométrica

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la nueva TBK asciende a un valor sin IVA de $90,6614 y a $100,1808 con IVA incluido. No obstante, el organismo aclaró que la tarifa a abonar por el usuario no podrá superar el porcentaje de aumento autorizado.

Además, el ERSeP estableció que las empresas deberán presentar los nuevos cuadros tarifarios a través de la plataforma CIDI, mediante trámite multientrada dirigido a la Gerencia de Transporte del Ente.

La resolución también ratifica la aplicación complementaria de los programas provinciales de beneficio social, como el Boleto Educativo Cordobés, el Boleto Obrero Social y el Boleto Gratuito para Adultos Mayores, que continuarán vigentes pese al incremento.

Dentro de las estimaciones, algunos pasajes quedarían de la siguiente manera: Córdoba – Río Cuarto: $34.600; Córdoba – Carlos Paz: $5.500; Córdoba – Villa María: $21.600; Córdoba – Jesús María: $6.600.