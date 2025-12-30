En un escenario donde el turismo ya no se define solo por paisajes sino también por experiencia y tecnología, La Falda fue seleccionada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación para recibir un financiamiento de 15 millones de pesos.

El aporte, otorgado en el marco del Programa Promover Verano, busca impulsar un proceso de modernización digital del destino y fortalecer su posicionamiento en el mapa turístico nacional.

Córdoba: cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en 2025

Qué cambios tendrá el turismo

Los fondos permitirán acceder a equipamiento tecnológico y desarrollar herramientas digitales destinadas tanto a la promoción turística como a la mejora de los servicios para quienes visitan la ciudad. Entre las acciones previstas se destacan la producción de contenidos audiovisuales profesionales, el desarrollo de audioguías accesibles y la digitalización de la información turística disponible para el público.

Estas herramientas apuntan a optimizar el acceso a la información, ampliar los canales de comunicación con los visitantes y generar una experiencia más dinámica, inclusiva y adaptada a las nuevas formas de consumo turístico.

Martín Llaryora a Daniele: "No me van a amedrentar los insultos ni los agravios"

El enfoque del programa nacional pone el acento en el desarrollo de destinos turísticos más modernos y competitivos, sin descuidar la inclusión y el turismo responsable. En ese sentido, la transformación digital aparece como una herramienta central para ampliar públicos, mejorar la accesibilidad y consolidar una oferta turística alineada con las nuevas demandas del mercado.