¿Quién es la heredera millonaria que ocupa la mansión que era de Tinelli en Punta del Este?

Guanahani es la mansión de Punta del Este donde Marcelo Tinelli pasó, con familia y amigos, veranos que comenzaban oficialmente con la bienvenida de cada nuevo año. En noviembre último, ese “lugar en el mundo” –como lo definió una de sus tres hijas–, el empresario y conductor entregó las llaves a su nuevo dueño, Tyler Lawton.

Diciembre 2025. Posteo de una de las herederas en Fendi, en la ex propiedad de Tinelli en Punta del Este.

Un financista norteamericano, se quedó con Guanahani –propiedad que estuvo en venta un par de años– por unos once millones de dólares, en una operación que –según coincidieron medios argentinos y uruguayos–Tyler Lawton cerró en julio de 2025.

¿Cómo es por dentro la mansión que Tinelli vendió por once millones de dólares?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Silvia Venturini Fendi es una de las herederas de la famosa firma italiana que, en 2001, pasó a integrar el portfolio de marcas de lujo que dirige Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia y CEO del holding LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Ella es quien a través de un video en redes sociales, mostró el recorrido inicial que hizo en familia, por el jardín y la playa de Guanahani, en Punta del Este.

Silvia Venturini Fendi fue hasta septiembre de 2025, directora creativa de la firma creada por sus abuelos.

Antes de la venta a LVMH, cinco hermanas manejaron Fendi: Paola, Franca, Carla, Alda, y Anna. Silvia Venturini Fendi es hija de ésta última, y a ella se le reconoce el haber creado un accesorio ícono de Fendi: la cartera Baguette. Además, en septiembre último, LVMH comunicó que ella deja su cargo como directora creativa de Fendi porque se la designó presidenta honoraria de la firma. Desde octubre último, su lugar lo ocupó Maria Grazia Chiuri, ex directora creativa de Dior, y quien así regresó a Fendi, donde inició su carrera.

EI CP