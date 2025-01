Los chimentos de un inusual verano en Punta del Este

Aun con alquileres caros, en Punta del Este hubo varios rubros que tuvieron su mejor temporada en años. Incluso el clima frío potenció esa bonanza que se espera continuar en este segunda quincena de enero. También fue un tiempo pródigo para algunos chimentos.

Unicornio anfitrión para celebrar al “renacido” en José Ignacio

Para los más jóvenes, las fiesta electrónicas; para el resto son mejores las privadas y, este verano 2025, abundaron en formato cena o con mayor despliegue. Tal es el caso de la que tuvo de anfitrión a Guibert Englebienne, quien abrió su casa de José Ignacio para celebrar al “renacido”. No es que las fuerzas del cielo hicieran descender en su propiedad a un ente en particular, sino que el verano pasado la fiesta que organizó allí mismo estuvo a segundos de terminar en tragedia.

Luciano Nicora, de Endeavor, se cayó y rompió una copa que le cortó una arteria. Una casualidad hizo que el neurólogo Conrado Stol terminara haciendo un torniquete para salir de urgencia a una clínica de Punta del Este. A un año de ese hecho, que pudo haberle costado la vida al “renacido Nicora”, Englebienne le dio a su fiesta un sentido adicional al de solo agasajar en su casa a invitados como su vecino Marcos Galperin.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Por qué Mauro Colagreco fue el chef elegido por los empresarios en Punta del Este?

Candidato a juez supremo en ‘modo Macri’

El foco mediático está puesto casi en su totalidad sobre el juez Ariel Lijo por su posible ingreso a la Corte Suprema de la Nación. Por esto y por su recorrido judicial es una cara reconocible. No así la de la Manuel García-Mansilla, también elegido por Javier Milei para ocupar otro de los puestos vacantes en la Corte.

Además, a acierto establishment le resulta aceptable García-Mansilla para ese puesto, como en su momento celebraron la polémica designación —y aceptación del cargo— de Carlos Rosenkrantz. Ese cualidad de ser ignoto le permitió al candidato a la Corte Suprema relajarse a orillas del mar, en la playa de Montoya en “modo Macri”: tirado en una reposera.

En la playa de Montoya, Manuel García-Mansilla muy relajado

Los arroceros de Nordelta

Nordelta es un territorio que ya tiene un copyright de personajes y palabras surgidas de manera espontánea. “Narcodelta” y “la cheta” de Nordelta son ejemplos tan famosos como los carpinchos que aparecieron para reapropiarse de su reino natural. Este verano, de esa ciudad que ideó Eduardo Costantini, surge un neologismo: los arroceros de Nordelta.

¿Y esto qué es? En uno de los quinchos del verano, un didáctico “nordeltino” sorprendió con esa nueva categoría social y relató cómo la descubrió. En su barrio hay una cancha para la práctica de pelota-paleta. Un habitué se dio cuenta que no habia expendio de bebidas y propuso poner uno. En su Excel tenía diagramado que, con cien bebidas diarias vendidas, pagaba gastos y costos y el resto era ganancia.

José Luis Manzano y un verano de alto perfil en Punta del Este.

En parte del 2023 los números dieron bien y en 2024 siguió la tendencia, pero en un momento empezó a notar que los socios traían su propia botellita. Lo que al principio fue llamativo luego se convirtió en tendencia y, por esos “arroceros de Nordelta”, cerró el negocio.

Ese neologismo concentra a quienes —metafóricamente— comen sólo arroz porque la inflación bajó, pero eso no se tradujo en las expensas del country, las tarifas de los servicios básicos, las prepagas. La nafta es un presupuesto para quienes no trabajan en los alrededores, los “vouchers educativos” no llegaron nunca y las cuotas del colegio también aumentaron. Ante ese panorama, la bebida del quiosco del club se volvió un gasto evitable.

Rutina de verano

Cual Manuel García-Mansilla, cuando el clima lo permitía, cumplía el rito diario de caminar por la playa junto al perro Roberto Silva, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, devenido en presidente de la Comisión Nacional de Valores.

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, en Punta del Este.

Invitados, pero mejor sin fotos

Un dúo que genera el respeto que se gana no precisamente por admiración profesional apareció en el lanzamiento de un proyecto inmobiliario que, ubicado en la zona de Manantiales, se lleva el sello del diario La Nación y su marca Living. Entre los más de trescientos invitados, se mostraron interesados por todo lo que allí pasaba Jaime Stiuso y Lucas Nejamkis.

Jaime Stiuso en la embajada de Uruguay, en 2024.

Con un Tesla Cybertruk en el garage

La fascinación que generan los autos de diseño es socialmente transversal. Por eso fue masiva la exposición en Maldonado que tuvo como protagonistas a modelos de marcas internacionales que, en Punta del Este, abundan. Allí, entre ejemplares de Bugatti, Ferrari, Lamborghini y otros, el auto que mayor interés concitó fue el Cybertruk de Tesla.

Fuera de esa exposición, hay veraneantes esteños que pudieron ver al Cybertruk en un particular garage privado de Punta del Este. Ubicado en uno de los últimos edificios inaugurados en la zona de Manantiales, es sin duda el único que motiva la curiosidad de quienes no lo conocen y activa la estrategia para esquivar las cámaras de seguridad de quienes lo visitan para poder fotografiar no solo al mencionado modelo de Tesla, sino a otros que también estuvieron en la exposición y cuyos dueños cuidan con recelo de coleccionista.

El Tesla Cybertruck en el garage privado de Punta del Este que asemeja un emporio de autos de lujo

Ladrillos stand by

Una mansión en Punta Ballena, en Punta del Este, y un megaedificio en el lote de lo que era del Tiro Federal (en Núñez) eran los dos proyectos inmobiliarios que tenía en agenda Gerardo Werthein antes de sumarse como embajador y luego Canciller de la gestión de Javier Milei. Ambas construcciones tienen sus plazos de finalización a determinar porque para el empresario hay otras prioridades. Así que la mansión de Punta Ballena que estaba pautada para estrenar este verano queda como objetivo a cumplir en algún momento.

Gabriel Chaile llevó su cotizado barro a Punta del Este.

Se va la segunda

El éxito que The Colette resultó para el trío Federico Álvarez Castillo, Marcelo Devitta y Juan Ball llevó que construir un nuevo edificio en la misma zona que el primero. Y ya tiene un banquero más que interesado en hacerse propietario de un departamento: Jorge Brito.

La oferta más alta

Alejandro Roemmers fue uno de los invitados a la cena anual que, en Punta del Este, organiza el empresario argentino Sergio Grosskopf en el Fendi Chateau, uno de los proyectos inmobiliarios que llevan su firma. Esta “Cena de las emociones” tiene un único objetivo: recaudar dinero para la construcción del primer Banco de Leche Materna (de Uruguay), y Roemmers fue clave para que esa noche se reunieran 1.076.277 dólares.

El empresario argentino ofertó la cifra más alta para quedarse con una escultura de Pablo Atchugarry, el ítem mas caro de la subasta. Como en los últimos veranos, Roemmers festejará su cumpleaños en Punta del Este y durante dos jornadas: una nocturna que comienza desde el atardecer y, al día siguiente, un almuerzo.

ML