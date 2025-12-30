Hernández Maqueda le apunta a Bornoroni y advierte por la fragmentación opositora rumbo a 2027

En un mensaje de fin de año en redes sociales, el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda puso el foco en la crisis de alternancia en Córdoba, criticó la concentración de poder del oficialismo provincial y dejó una definición directa sobre el diputado nacional Gabriel Bornoroni, presidente de La Libertad Avanza en la provincia.

El dirigente sostuvo que, tras 43 años de elecciones ininterrumpidas, Córdoba sólo cambió de signo político una vez (1999) y advirtió que la falta de alternancia “no es neutra”, sino que favorece corrupción, discrecionalidad y aumento de la pobreza. Ese diagnóstico es el punto de partida de su llamado a reorganizar la oposición de cara a 2026 pensando en el 2027.

Una excepción dentro de la oposición

Hernández Maqueda remarcó que durante este año mantuvo vínculos constructivos con sectores opositores en la Legislatura, evitando —según señaló— “las trampas del poder provincial”. Sin embargo, marcó una excepción explícita: Gabriel Bornoroni.

“Hasta hoy no me fue posible construir un vínculo de confianza para trabajar juntos en temas que deberían unirnos”, afirmó, y enumeró una agenda común que, a su entender, debería ser prioritaria: orden público, prohibición de ‘naranjitas’ y limpiavidrios, baja de impuestos, menos burocracia y una lucha frontal contra la corrupción.

El señalamiento expone una tensión abierta dentro del universo liberal y opositor, en un contexto donde la fragmentación aparece como uno de los principales riesgos para disputar el poder al peronismo cordobés.

Alternancia, descentralización y reforma política

En su mensaje, el legislador también trazó un paralelo con la Ciudad de Córdoba, donde —según sostuvo— sí existió alternancia, pero sin una verdadera devolución del poder a los vecinos. Allí propuso una reforma constitucional profunda, orientada a la descentralización política real y a limitar un Estado municipal que definió como “hiperconcentrado”.

Para Hernández Maqueda, la discusión sobre la alternancia no se limita a nombres propios, sino a un modelo de poder que, afirmó, el actual gobernador Martín Llaryora reproduce con rasgos de concentración y discrecionalidad.

2026 como horizonte

De cara al próximo turno electoral, el legislador planteó que uno de los principales desafíos será revertir la fragmentación opositora y avanzar hacia la unidad de quienes creen que las ideas liberales deben aplicarse en Córdoba. “Con personalismos y una oferta opositora fragmentada, el peronismo profundizará su dominio”, advirtió, y contrapuso ese escenario con otro posible, basado en unidad, descentralización, coraje político y decisión.

El cierre del mensaje sintetiza su posicionamiento: no hay libertad económica sin libertad política, ni batalla cultural sin lucha contra la corrupción. Una definición que, además de marcar diferencias con el oficialismo, deja expuesto un debate interno que será central en la construcción opositora hacia 2026.