Después de seis años de investigación elevan a juicio la megaestafa inmobiliaria del grupo Euromayor

A seis años desde que estalló la megacausa por estafas inmobiliarias del grupo Euromayor, la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi elevó a juicio por presunta asociación ilícita a 13 acusados, de los cuales los principales son Laerte Muzi y Jorge Eduardo Monferini, a quienes les atribuye la autoría intelectual y planificación de la organización que perpetró las defraudaciones.

Además del cargo principal de asociación ilícita, la investigación destaca que esta red permitió perpetrar más de 300 defraudaciones particulares relacionadas con diversos emprendimientos inmobiliarios como "Antigua Cervecería", "Vistas del Parque", "Jardín Inglés Este", "Valle del Golf", "Complejo Center" y "Tierra Alta", donde vendieron lotes o departamentos en pozo.

En el marco de la presunta asociación ilícita y sus causas acumuladas, también se investigaron otros delitos como: vaciamiento de empresa, balances falsos y documentación contable con datos inexistentes, manipulación de precios de valores negociables, entrega de cheques sin fondos y defraudación por administración fraudulenta.

Un perjuicio multimillonario

La investigación judicial llegó a determinar el daño a los inversores en un total de $32.000.000 y US$ 3.000.000.

Es el monto de las entregas que hicieron quienes procuraban invertir en los inmuebles creyendo que estaban comprando departamentos, cocheras o lotes, que nunca les fueron entregados ni les serán entregados en los términos comprometidos.

Algunos hicieron luego nuevas erogaciones para intentar dar continuidad a las obras y no perder la inversión ya realizada.

Hay que recordar que las empresas quebraron y los fideicomisos involucrados fueron liquidados.

Para el juez Saúl Silvestre es un “enmarañado jurídico” jamás visto

Una madeja de sociedades

Las maniobras se ejecutaron a través de una red de 35 sociedades y múltiples fideicomisos.

Las principales fueron: Euromayor S.A. de Inversiones, que era la cara pública y desarrollista de los proyectos; South American Trust S.A. (Satsa); Trust & Development S.A. (T&D); CAPCODE SA. que lideró el grupo económico tras la salida de Ecipsa Holding SA; y Regional Inversiones SA.

Además, la red incluía un grupo de empresas denominadas Nexo y otras compañías de seguro de retiro, como Profuturo Compañía de Seguros de Retiro SA, Probenefit SA, Unidos Compañía Seguros de Vida SA y Trayectoria Compañía de Seguros de Vida SA.

Además, hay que contar los fideicomisos financieros Antigua Cervecería Córdoba (ACC), Realty I, Bilanx (accionista principal de Euromayor), Regional Raíces, Rentier, AVG Plan, Campos de Malagueño, Ecipsa Tower (Córdoba Business Center) y Fideicomiso de Garantía "Nexo ON".

Los fideicomisos Inmobiliarios: Panorámico (Tierralta), Tierras de Córdoba (Valle del Golf), Parque Norte, Nueva Córdoba (Complejo Center) y Tierras del Valle II. Y otros, como El Reparo y La Sofía (usados para sustraer bienes del patrimonio social), Fideicomiso de Flujo de Fondos Laguna Azul, El Futuro y Ricardo Francisco Bugliotti.