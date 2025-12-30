Córdoba: cómo cerró el 2025 la industria de la maquinaria agrícola

La industria de la maquinaria agrícola en Córdoba cerró 2025 con señales mixtas: mientras la producción de maquinaria mostró un crecimiento moderado impulsado por el primer semestre, los agrocomponentes profundizaron su retracción y la capacidad instalada volvió a caer. Así lo refleja el último Monitor Estadístico de Maquinaria Agrícola, elaborado por la consultora Economic Trends para la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), con datos provisorios correspondientes al período enero–noviembre de 2025 .



El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 30 de diciembre

En materia de producción, el informe señala que la fabricación de maquinaria agrícola registró un aumento interanual del 5,9%, explicado principalmente por el buen desempeño de los primeros meses del año. Sin embargo, esa dinámica perdió fuerza en la segunda mitad de 2025, en un contexto de menor actividad general y mayor cautela por parte del sector productivo.

El panorama fue distinto para los agrocomponentes, cuya producción cayó 7,6% interanual, profundizando la tendencia negativa observada desde mediados de año. Esta contracción refleja las dificultades que enfrentó la cadena de valor, vinculadas tanto a la desaceleración de la demanda como al encarecimiento de costos y a un escenario macroeconómico aún inestable.

En cuanto al empleo, el Monitor no muestra variaciones significativas. En el segmento de agrocomponentes se registró una leve suba interanual del 1,4%, mientras que entre los fabricantes de maquinaria agrícola se observó una disminución del 0,8%. Desde AFAMAC interpretan estos datos como una señal de prudencia empresarial, con ajustes moderados frente a un contexto de menor utilización de la capacidad productiva.

Ese comportamiento se refleja justamente en el uso de la capacidad instalada. Entre septiembre y noviembre de 2025, el sector de fabricantes de maquinaria agrícola registró una caída cercana al 10% respecto del mismo período de 2024, mientras que en agrocomponentes la baja fue del 3,5% aproximadamente. La menor actividad en la segunda parte del año impactó de lleno en los niveles de utilización, pese al buen arranque del ciclo.

La cadena internacional Howard Johnson anunció la construcción de su décimo hotel en Córdoba

No obstante, el frente externo aportó una señal positiva. Las exportaciones, medidas en dólares, crecieron 21,6% trimestral durante el tercer trimestre de 2025 (julio–septiembre) en comparación con el trimestre anterior. Este repunte confirma el rol del mercado externo como un factor clave para sostener la actividad del sector, en un contexto de demanda interna más contenida.

En síntesis, el balance 2025 para la maquinaria agrícola cordobesa deja un escenario de claroscuros: crecimiento productivo acotado, caída en agrocomponentes, empleo estable y exportaciones en recuperación. De cara a 2026, el sector aparece condicionado por la evolución de la actividad económica y por la capacidad de consolidar la apertura de mercados externos como motor de crecimiento.