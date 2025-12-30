Peajes en Córdoba: Bancor ofrece reintegros por viaje en rutas clave

Viajar por las rutas de Córdoba ahora puede costar menos. El Banco de la Provincia de Córdoba lanzó una promoción exclusiva para el pago de peajes en rutas concesionadas por Caminos de las Sierras, con reintegros de hasta $500 por transacción para autos y vehículos de mayor porte, y $160 para motocicletas.

La iniciativa está pensada tanto para familias cordobesas como para turistas que recorren la provincia, y busca combinar ahorro directo, medios de pago digitales y mayor fluidez en los desplazamientos, especialmente en corredores de alto tránsito.

Cómo acceder al beneficio

La promoción aplica para pagos manuales en cabinas de peaje y puede utilizarse mediante:

* Billetera virtual Bezza, a través de código QR

* Tarjetas Cordobesa, en versiones débito y crédito (Visa y Mastercard)

El beneficio estará vigente hasta el 5 de abril de 2026, lo que lo convierte en una herramienta de uso sostenido para quienes transitan regularmente la red vial provincial.

Acreditación simple y automática

Los reintegros se acreditan de forma automática según el medio de pago utilizado:

* Con Bezza , el reintegro se refleja en la cuenta dentro de las 48 horas hábiles

, el reintegro se refleja en la cuenta dentro de las 48 horas hábiles * Con tarjeta de débito , se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de hasta 96 horas hábiles

, se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de hasta 96 horas hábiles * Con tarjeta de crédito, el monto se verá reflejado en el resumen de cuenta

Un acuerdo con impacto masivo

El convenio fue firmado este martes 30 de diciembre por el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, y el titular de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, en la Casa Matriz del banco, con la participación de equipos técnicos de ambas instituciones. Desde las entidades destacaron que la alianza apunta a potenciar el uso de medios de pago digitales, optimizar la experiencia de los usuarios en la red vial y ofrecer beneficios concretos en un contexto de alta circulación turística.

Con este tipo de acciones, Bancor refuerza su posicionamiento como un actor clave en el ecosistema financiero provincial, combinando innovación, alcance masivo y beneficios tangibles para quienes eligen moverse por Córdoba.