Las tasas en pesos se dispararon al 140%: Qué pasó y qué significa

Las tasas de interés en pesos registraron este lunes un salto abrupto en las operaciones a un día, que llegaron a ubicarse en torno al 140% nominal anual sobre el cierre de la rueda. El movimiento, que sorprendió al mercado por su magnitud, respondió según los analistas a un episodio puntual de tensión de liquidez, vinculado a factores técnicos y estacionales, más que a un cambio en la política monetaria.

Durante gran parte de la jornada, las tasas se mantuvieron relativamente estables, pero en las últimas operaciones se produjo una fuerte escalada, reflejando un descalce momentáneo entre la oferta y la demanda de pesos. Esa tasa llevó a la caución a operar en un promedio de 31,5% durante la jornada, por encima del ritmo del 21,5% de una semana atrás, pero lo llamativo es que terminó la rueda con un pico del 140% sobre el cierre,

Según algunos operadores del mercado, el ser fin de mes y fin de año resultaron como el principal detonante

En efecto, el 29 de diciembre coincidió con uno de los momentos de mayor demanda estacional de liquidez del año. Al tratarse de una jornada clave de cierre mensual y anual, se concentraron pagos impositivos, cancelaciones de obligaciones financieras, ajustes de balances y necesidades de caja de bancos, empresas y fondos comunes de inversión.

En ese contexto, muchos actores del sistema necesitaron pesos de manera inmediata, lo que presionó con fuerza el mercado de operaciones a un día (overnight), donde el ajuste se produjo por precio: subieron las tasas.

Vale señalar que, la tasa a un día no define por sí sola la política monetaria, pero:

- Ordena la liquidez diaria.

- Impacta en el costo del dinero.

- Influye sobre el resto de las tasas.

- Envía señales al mercado y al Banco Central.

Por eso, según los especialistas, aunque sea de corto plazo, un salto como el registrado no pasa desapercibido y se sigue de cerca en las ruedas siguientes.

Escasez transitoria de pesos en el mercado

A la mayor demanda se sumó una menor oferta de liquidez. En jornadas de cierre, las entidades financieras suelen ser más conservadoras y prefieren retener pesos para cubrir sus propias necesidades operativas y regulatorias. Esa menor predisposición a prestar fondos, incluso a tasas elevadas, profundizó el desequilibrio.

En la mirada de Leo Anzalone, director del CEPPEC, "al gobierno se le terminó el colchón de liquidez que tenía. Cuando uno mira la cantidad de pesos que están depositados en el Banco Central, se puede ver como bajaron sustancialmente esos pesos, con lo cual se disparan las cauciones"; explicó.

Caputo cierra 2026 apretado por los vencimientos de deuda

En esta coyuntura, el analista estimó: "El gobierno debería usar esta situación, según el último anuncio que hizo el presidente del Central, para empezar a comprar reservas".

Vale recordar que el Gobierno enfrenta un 2026 con vencimientos en dólares sólo en el primer mes del año cercanos a 4,300 millones de dólares.

Además, el Ministerio de Economía enfrentará un comienzo de 2026 particularmente exigente en materia de deuda también en moneda local. Entre enero y abril, los vencimientos acumulados rondarían los $87 billones, producto de colocaciones de bonos y letras realizadas durante 2025 con plazos mayormente cortos, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral.

El resultado fue una suba extrema en las tasas de corto plazo, que no refleja un cambio estructural, sino un estrés puntual del mercado monetario.

El rol del Banco Central y el nuevo esquema monetario

Desde el mercado señalaron que el Banco Central de la República Argentina no intervino de manera agresiva durante la rueda para suavizar el pico de tasas, algo habitual en jornadas de cierre, donde la autoridad monetaria suele dejar que el ajuste se dé de forma transitoria.

Además, el actual esquema monetario —con una mayor endogeneidad de las tasas y una gestión más fina de la liquidez— hace que estos episodios puedan manifestarse con mayor volatilidad intradiaria, sin que ello implique necesariamente una señal de endurecimiento de la política.

¿Es una señal de alarma?

En el sector financiero coinciden en que el salto de la tasa a un día no anticipa, por ahora, una tendencia sostenida. Se trata de un fenómeno asociado al calendario y a necesidades puntuales de caja.

Afirman que el mercado “da por descontado que se van a pagar esos vencimientos” de deuda

La clave estará en observar el comportamiento de las tasas en las próximas ruedas para confirmar si el mercado vuelve rápidamente a niveles normales.

lr