Fin de año con retroceso: el consumo en hogares cayó 2,8% en comparación con noviembre del 2024

El consumo de los hogares registró en noviembre de 2025 una caída interanual del 2,8% y un retroceso desestacionalizado del 1,3% contra octubre, según el último Indicador de Consumo (IC) difundido por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El dato marca una excepción dentro de un año que, hasta el momento, había mostrado variaciones positivas en la comparación contra el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el informe, el indicador refleja la evolución mensual del consumo de los hogares en bienes y servicios finales y funciona como un termómetro del desempeño del mercado interno. En noviembre, la baja cortó la racha de mejoras en las comparaciones interanuales que se había sostenido durante gran parte de 2025.

Desde la CAC señalaron que el resultado negativo se dio en un contexto de inflación levemente más elevada y con ingresos reales que mostraron un retroceso respecto del mes previo, factores que condicionaron la dinámica del consumo.

Además, el informe remarcó que el acceso al crédito continúa relativamente restringido por la volatilidad de las tasas de interés, lo que también incide sobre las decisiones de gasto de los hogares.

Inflación, ingresos y actividad económica

El informe destacó que en noviembre la inflación mensual fue del 2,5%, marcando por tercera vez consecutiva una variación de precios superior al 2%. En términos interanuales, el IPC acumuló un aumento del 31,4%, mientras que la inflación acumulada en todo 2025 alcanzó el 27,9%.

En ese contexto, la CAC estimó que el ingreso nominal promedio por hogar fue de $2.582.000 en noviembre, aunque con un leve retroceso en términos reales respecto a octubre, una vez descontado el efecto de la inflación.

El documento también señaló que, si bien en el mediano plazo la inflación se mantiene dentro de una tendencia de mayor estabilidad consolidada desde 2024, el comportamiento de los precios continúa siendo un factor relevante para explicar la evolución del consumo.

En paralelo, el consumo mostró un comportamiento alineado con la actividad económica. Para octubre de 2025, último dato disponible, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba interanual del 3,2%, mientras que el IC había mostrado en ese mes una variación interanual positiva, antes de la caída observada en noviembre.

El comportamiento de los rubros

Al analizar los rubros que componen el indicador, el informe de la CAC mostró resultados dispares en la comparación interanual. Indumentaria y calzado registró en noviembre un crecimiento estimado del 16,8% interanual, aportando un punto porcentual positivo al índice general. Este desempeño se explicó por una baja base de comparación, ya que en noviembre de 2024 el rubro había caído 12,7%.

Recreación y cultura también mostró una evolución positiva, con una suba interanual del 5,2% y una contribución favorable de 0,3 puntos porcentuales, continuando la mejora observada durante el segundo semestre frente a un 2024 negativo.

En contraste, el rubro transporte y vehículos presentó una caída interanual del 2%, con un aporte negativo de 0,3 puntos porcentuales al índice general. No obstante, el informe destacó que el patentamiento de vehículos continúa mostrando una marcha ascendente respecto al año pasado.

Por su parte, vivienda, alquileres y servicios públicos registró una retracción estimada del 0,6% interanual en noviembre, contribuyendo negativamente al resultado del indicador de consumo.

El resto de los rubros experimentó una caída interanual del 5,7%, aportando 3,3 puntos porcentuales al decrecimiento del índice general. Aun así, la CAC señaló que en 2025 estos sectores acumulan un crecimiento promedio del 0,7% respecto de los niveles de 2019, año de referencia prepandemia.

Por último, en cuanto a los bienes de consumo masivo, el informe indicó que mostraron un estancamiento interanual, con una baja del 0,1% frente a noviembre de 2024, mientras que la serie desestacionalizada cayó 1,8% en la comparación mensual, reforzando la señal de enfriamiento del consumo hacia el cierre del año.

