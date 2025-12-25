Las ventas minoristas en Navidad crecieron 1,3% impulsadas por las promociones

Las ventas minoristas pymes para la Navidad 2025 crecieron 1,3% en comparación con el año pasado, medido a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las promociones fueron el motor de las ventas para esta fecha “alcanzando al 89,3% de los establecimientos. No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares”.

Para la mayoría de los dueños de negocios, la fecha fue un alivio necesario pero insuficiente. El 40,9% de los consultados manifestó que las ventas del período “sumaron, pero no cambiaron el panorama”, mientras que un 31,1% señaló que tuvieron un impacto moderado.

En contraste, solo un 21,9% de la muestra consideró que estas jornadas “fueron claves para impulsar las ventas del mes”.

Demanda de productos más económicos

Aunque esta temporada contó con un marco de mayor mayor previsibilidad en los precios "la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes”, detalla el informe de CAME.

El ticket promedio general se ubicó en $36.266, con una brecha significativa entre los extremos: mientras que en calzado se pagaron más de $60.000, en las librerías el promedio apenas superó los $34.000.

Desempeño por sectores

El informe de CAME permite desglosar la realidad heterogénea de los seis rubros principales analizados:

- Perfumería (+27,8%): Fue el gran ganador de la temporada, con un ticket promedio de $48.414. El sector registró picos de ventas concentrados entre el 22 y el 24 de diciembre. Según CAME, “la coincidencia de la víspera de Navidad con un día miércoles favoreció una extensión de la oferta”, a lo que se sumó una “recuperación en la demanda de fragancias importadas” que había estado contenida en meses anteriores.

- Calzado y marroquinería (+3,3%): Con el ticket promedio más alto del mercado ($60.041), el rubro sostuvo su flujo mediante la “flexibilización de condiciones comerciales y la aplicación de descuentos directos por pago en efectivo”. La entidad destacó que la dinámica dependió de la “captación de liquidez de bonos provinciales ante la ineficacia de promociones con montos mínimos de compra”.

- Indumentaria (+1,3%): El sector operó bajo una “actividad comercial condicionada por la erosión del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento”. Aunque el volumen superó el promedio del mes, el desempeño quedó “por debajo de las expectativas iniciales”, viéndose forzado a depender de tarjetas de crédito en planes de “3 a 12 cuotas” para concretar operaciones.

- Librería (-1,4%): Con un ticket de $34.484, el rubro sufrió el “desplazamiento de la demanda hacia formatos digitales”. La actividad se concentró en la última semana, traccionada por quienes adelantaron compras escolares, pero el volumen no alcanzó las metas debido a que predominaron las “operaciones de bajo valor unitario”.

- Equipos de audio, video, celulares y accesorios (-4%): Registró una demanda “selectiva, orientada principalmente a la telefonía móvil y artículos bajo regímenes de oferta”. CAME advierte que la “apertura de importaciones y la contracción del poder adquisitivo limitaron el volumen transaccional”, dejando los niveles de venta por debajo de las proyecciones estacionales. El ticket promedio fue de $47.088.

- Juguetería (-6,6%): Fue el sector con peor desempeño, afectado por la “competencia de canales de comercialización de bajo costo”. Para intentar salvar la ropa, los comercios ofrecieron “descuentos por pago contado de entre el 15% y 50%”. Sin embargo, CAME fue contundente: “el impacto fue insuficiente para revertir el déficit operativo anual”. El ticket promedio se ubicó en $48.800.

LM