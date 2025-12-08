Fin de semana largo: casi 1,4 millones de turistas gastaron $ 249.370 millones, según la CAME

El último fin de semana largo, casi 1,4 millones de turistas se movilizaron por el país y gastaron $ 249.370 millones, según datos de la CAME. Según los datos relevados, Buenos Aires, Córdoba y Misiones fueron las tres jurisdicciones que más visitantes recibieron y que, según operadores y datos relevados por CAME, captaron el grueso del gasto turístico de los 1,38 millones de viajeros que se movilizaron por el país.

El feriado por el Día de la Inmaculada volvió a funcionar como una previa a la temporada de verano y, pese al clima inestable, las tres provincias líderes lograron combinar agenda cultural, naturaleza, eventos deportivos y propuestas familiares que impulsaron estadías más cortas pero con un gasto concentrado en servicios de mayor valor.

Provincia de Buenos Aires: diversidad, agenda cultural y fuerte impacto económico

La provincia más poblada del país también fue la más visitada. Mar del Plata, el Partido de La Costa, Tandil, La Plata, el corredor serrano y decenas de fiestas populares consolidaron un movimiento turístico intenso, marcado por la llegada de visitantes espontáneos y escapadas de dos noches.

Las reservas en la costa comenzaron en torno al 55% y terminaron superando el 60% hacia el domingo, impulsadas por:

propuestas culturales (Pretty Woman, Juana Molina, shows sinfónicos), festivales gastronómicos, fiestas tradicionales en el interior bonaerense, eventos deportivos como carreras de running y competencias pesqueras.

El gasto promedio por turista se ubicó cercano a los niveles nacionales ($90.000 diarios), con fuerte consumo en gastronomía y entretenimientos, un factor que favoreció a pymes y prestadores locales.

La Plata sobresalió con ocupaciones del 90% al 100%, traccionadas por recitales masivos como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Andrés Calamaro y La Delio Valdez.

El recital de Andrés Calamaro en La Plata, una de las atracciones del fin de semana que mantuvieron la ocupación hotelera de La Plata a pleno el últiimo fin de semana largo.

Córdoba: turismo cultural, religioso y serrano, con ocupación estable

La provincia mediterránea volvió a confirmar su papel como uno de los destinos más elegidos del país.

La capital y los valles serranos recibieron un flujo sostenido de visitantes, con ocupaciones que oscilaron entre el 60% y el 75%, según la zona, y una marcada llegada de turismo de escapadas.

El atractivo cordobés se apoyó en:

circuitos espirituales (Capuchinos, Cripta Jesuítica, templos históricos), turismo de patrimonio y museos, actividades en Villa General Belgrano, Carlos Paz, Alta Gracia y La Cumbrecita, eventos deportivos como Valle Running o trekking nocturno, una agenda cultural intensa en capital y en los valles.

En las sierras, los alojamientos lanzaron tarifas promocionales para adelantar la temporada estival, estrategia que funcionó sobre todo entre familias que planificaron viajes de corta duración. El gasto promedio diario rondó los $85.000–$90.000, con una marcada preferencia por actividades gratuitas o de bajo costo y consumo gastronómico moderado.

Misiones: Iguazú reafirma liderazgo y se consolida el turismo internacional

La tercera provincia con mayor movimiento del fin de semana fue Misiones, donde Puerto Iguazú volvió a ubicarse entre los destinos más demandados del país, con fuerte presencia de turismo nacional y también internacional, impulsado por conexiones aéreas expandidas y un clima más estable que en otras regiones.

Turismo, nuevo eje de la sintonía fina entre Córdoba y Nación

El Parque Nacional Iguazú mantuvo niveles altos de visitas, favorecido por:

la nueva ruta aérea Iguazú–Lima, operada por Flybondi, la mejora de accesos y servicios, la creciente oferta hotelera y gastronómica, la ampliación del turismo de reuniones, con la inauguración del Centro de Convenciones Iryapú, capaz de recibir hasta 10.000 personas.

En Posadas, si bien la ocupación fue más moderada (45%), la agenda cultural —como la Feria de Turismo de Misiones y la Fiesta Nacional de la Música del Litoral— sostuvo el flujo. El gasto promedio diario del visitante misionero se ubicó cerca de los $90.000, potenciado por la actividad de alta demanda en Iguazú.

Una señal para el verano: viajes cortos, consumo cuidadoso y destinos líderes estables

El comportamiento del feriado permite anticipar algunas tendencias para enero y febrero de 2026:

Las escapadas de dos noches se consolidan como la modalidad dominante, debido al menor poder adquisitivo. Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Misiones seguirán liderando la demanda, combinando distancia corta, conectividad y variedad de propuestas. El gasto se concentra en experiencias, más que en compras, un cambio que ya observan alojamientos y operadores. Los destinos religiosos y los eventos masivos juegan un rol cada vez más relevante para atraer turistas en fines de semana acotados.

Con un total de 13,3 millones de turistas movilizados en los fines de semana largos del año y un impacto económico de $2,97 billones, el cierre del calendario confirma que el turismo sigue siendo uno de los motores regionales más importantes, aun en un contexto de consumo ajustado.

