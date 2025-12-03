Turismo, nuevo eje de la sintonía fina entre Córdoba y Nación

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, desembarcó esta semana en Córdoba para participar de los Premios Bitácora y coordinar acciones estratégicas de cara a la temporada estival. En su paso por la ciudad dejó en claro que se profundiza la buena sintonía entre el Gobierno nacional y las autoridades provinciales en un sector clave como el turismo.

El exgobernador bonaerense y actual funcionario dialogó con Perfil Córdoba y celebró la capacidad de movilización que Córdoba tuvo el último fin de semana largo, en el que unas 320 mil personas visitaron los atractivos turísticos de la provincia. Scioli, quien se mostró en compañía de Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, hizo una mención especial al proyecto de Infinito Water Park, señalando que “pone a Córdoba en la vanguardia de lo que se ve en el mundo”.

Además, consideró un “gran acierto” la estrategia de la Provincia de atraer eventos deportivos, ferias y convenciones, diversificando así su perfil turístico y destacó el trabajo realizado en ciudades del interior de Córdoba.

“El turismo está proyectado a ser el mayor empleador del mundo. Para que nuestro sector pueda crecer y generar empleo de calidad, necesita competitividad", sentenció Scioli.

—Se espera que mucha gente elija Brasil como destino este verano, ¿de qué manera se puede revertir esa situación?

—Estamos impulsando el turismo interno y vemos resultados. La última campaña que está dando vuelta al mundo invita a redescubrir el país. Se sintió en el ánimo de la gente, lo vimos también en el último fin de semana en Mar del Plata, donde tuvimos niveles de ocupación récord. Argentina es un destino con una relación precio-calidad única en el mundo. Estamos saliendo a cada mercado para mostrar lo valioso que es el país, y además estamos trabajando en la captación de viajeros provenientes del exterior, vamos a dar vuelta el turismo receptivo.

Infinito Open: El Megaproyecto que buscará redefinir la oferta turistica y de entretenimiento en Córdoba

—¿Qué panorama económico prevén para 2026 y qué impacto puede tener en el sector turístico?

—No tengo duda de que Argentina encara un camino de prosperidad y desarrollo muy importante. Las reformas están en marcha para que el sector turístico sea protagonista. Esperamos que con este andamiaje de competitividad, la economía se consolide fuertemente para el año 2026. Desde el Gobierno se está trabajando en crear condiciones: el sector privado, que es el gran inversor y generador de empleo, nos pide dos cosas fundamentales, la reducción y simplificación de impuestos. Por eso, estamos trabajando intensamente en una reforma fiscal y una laboral que apunte a hacer al sector más atractivo para las inversiones. También apuntamos al crédito, el Banco Nación además lideró la oferta de 12 cuotas sin intereses, medida que tuvo un impacto inmediato en el sector.

—¿Ya consolidado en el espacio de La Libertad Avanza, se siente cómodo a la hora de trabajar?

—Si, absolutamente, el presidente Javier Milei le ha abierto los brazos a cualquiera que quiera venir a ayudar en el proceso de cambio y en eso estamos.