Flinta aseguró que las visitas turísticas crecieron 300% en el Iberá y criticó la inacción de Nación

El crecimiento del turismo en los Esteros del Iberá fue puesto en relieve por el senador provincial y coordinador general del Comité Iberá, Sergio Flinta, quien confirmó un aumento del 300% en las visitas registradas en el gran humedal correntino durante los últimos seis años.

Flinta subrayó que este salto, que elevó el número de visitantes de 20.000 a 80.000 anuales, fue producto de una "política de Estado" que implicó una decisión política y una fuerte inversión en infraestructura.

"Hemos pasado de 20.000 visitas hace 5 o 6 años a 80.000 y realmente vemos que permanentemente aumenta la cantidad de visitantes," aseguró Flinta a radio La Red Corrientes.

El legislador destacó que la política se enfocó en:

Acondicionar y dotar de infraestructura: muelles, camping y conectividad.

Abrir accesos públicos: en Concepción , San Miguel , Loreto , Ituzaingó , Chavarría y Carlos Pellegrini .

Capacitar a guías y guardaparques.

Según Flinta, este crecimiento trajo una "economía donde antes no lo había" y permitió romper la estacionalidad de la demanda, consolidando a Corrientes como una "provincia turística" donde Iberá se suma a atractivos como la pesca, el río Paraná y el turismo rural.

Críticas a Nación y continua apuesta provincial

Pese a los éxitos locales, Flinta criticó duramente al Gobierno nacional por su supuesta inacción en la materia, asegurando que "no encuentra interés de parte del Gobierno de la nación por la actividad turística en Corrientes".

Sin embargo, el senador garantizó que la actividad turística tendrá "continuidad política" gracias al compromiso provincial, valorando el rol del gobernador electo Juan Pablo Valdés.

Flinta, quien presentó el libro “Comité Iberá: 10 años de gobernanza del Gran Parque Iberá”, destacó que Valdés ha estado "siguiendo el tema desde cerca porque él siempre colaboró mucho desde Ituzaingó" y ya se encuentran conversando sobre el futuro del proyecto.

Finalmente, el coordinador cerró con un mensaje de autogestión: "Los correntinos siempre nos amañamos con lo nuestro, más allá del gobierno que sea, aprendimos a trabajar con nuestras ideas, con nuestros proyectos, con nuestros fondos y son éxitos propios".