Zdero convocó a una sesión extraordinaria para avanzar con la consolidación de deudas y la reforma del régimen portuario

El gobernador Leandro Zdero formalizó la convocatoria a la Legislatura chaqueña para el martes 9 de diciembre a las 18, en el marco de una sesión extraordinaria destinada a tratar dos iniciativas que el Ejecutivo califica como “urgentes e impostergables” para ordenar las finanzas públicas y modernizar la infraestructura estratégica de la provincia.

La decisión se sustenta en las facultades previstas por la Constitución Provincial y responde, según fuentes oficiales, a la necesidad de actuar con rapidez frente al deterioro financiero acumulado y la necesidad de generar condiciones que incentiven inversiones en áreas clave como el sistema portuario.

Bonos Chaqueños 2025: cómo funcionará el mecanismo de consolidación de deudas

El primer punto del temario será el Proyecto de Ley de Consolidación de Deudas al 31/12/2025, una herramienta con la que el Gobierno pretende unificar obligaciones exigibles o con títulos de deuda anteriores a esa fecha.

Perfil accedió al contenido del proyecto, que autoriza la emisión de Bonos Chaqueños de Consolidación por hasta $300.000 millones. La iniciativa apunta a aliviar la presión financiera del Estado, normalizar pagos atrasados a proveedores y reducir la litigiosidad que hoy complica la gestión administrativa.

Características principales de los bonos

Denominación en pesos.

Plazo total de seis años , contados desde la fecha de emisión.

Interés a tasa BADLAR , actualizada diariamente por el Banco Central.

Dos años de gracia , durante los cuales solo se pagan intereses.

Desde el tercer año , se abona capital más intereses.

Exención de impuestos provinciales y municipales.

Posibilidad de utilizar los bonos para adquirir bienes muebles e inmuebles del Estado mediante remates o concursos.

Rescate anticipado habilitado para quienes reinviertan los bonos en proyectos productivos con dictámenes favorables o actividades declaradas de interés provincial.

Según el proyecto, la Comisión de Evaluación y Verificación de Créditos será la encargada de revisar las acreencias presentadas por proveedores y contratistas. Estará integrada por representantes de Contaduría General, Hacienda, INSSSEP y, cuando corresponda, de los municipios.

Para el oficialismo, el esquema permitirá dar previsibilidad al pago de compromisos, evitar la paralización de servicios esenciales y recuperar margen de maniobra en un contexto de fuerte restricción fiscal.

Reforma del Régimen de Puertos: incentivo a la inversión privada

El segundo punto de la sesión extraordinaria será la modificación de la Ley 1115-T, que regula la actividad portuaria provincial.

La propuesta incorpora la figura de iniciativa privada y habilita mecanismos de participación público-privada (PPP), con el objetivo de atraer inversiones, ampliar la infraestructura logística y garantizar procesos de licitación pública bajo estándares de libre concurrencia y transparencia.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que la actualización del régimen busca “poner al sistema portuario chaqueño en condiciones de competencia regional”, en un escenario donde los puertos son esenciales para la salida de producción agroindustrial y para captar nuevos flujos comerciales.

Ambos proyectos serán debatidos desde las 18 horas del 9 de diciembre.