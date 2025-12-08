El abogado de Emerenciano Sena volvió a quedar detenido tras nuevas denuncias por robo de ganado

La situación judicial de Ricardo Ariel Osuna, abogado defensor de Emerenciano Sena, se agravó en menos de 48 horas. El profesional quedó detenido en el marco de dos expedientes distintos vinculados al robo y la presunta receptación de animales bovinos en el departamento Bermejo.

La primera intervención ocurrió cerca de las 23.50 del viernes 5 de diciembre, cuando personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental se presentó en el domicilio de Osuna, ubicado sobre la avenida 25 de Mayo de Resistencia. El procedimiento se desarrolló por orden de la Fiscalía Rural y Ambiental, que investiga la causa “presunto abigeato” (Expediente 35842/2025).

Según el parte oficial, Osuna fue notificado de las medidas judiciales vigentes y manifestó su voluntad de ponerse a disposición. Luego fue trasladado a Medicina Legal, donde se concretaron las actuaciones médicas, para finalmente quedar alojado en la Comisaría 11ª tras la formalización de su aprehensión.

El hallazgo de animales robados detonó una segunda causa

Entre el sábado y el domingo, tres productores rurales denunciaron la desaparición de cuatro vacas, todas identificadas por marca y señal. Las presentaciones fueron realizadas ante la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, a cargo de la fiscal Noelia Miño: F.A.F. denunció la faltante de dos vacas, I.L.S.G. informó el robo de otra vaca el mismo 6 de diciembre. V.R.M. denunció el 7 de diciembre la desaparición de un animal adicional, aclarando que no había dispuesto ninguna venta reciente en la zona.

De acuerdo con el informe policial, los cuatro animales denunciados como robados habían sido encontrados el viernes 5 en establecimientos vinculados a Osuna, durante las mismas diligencias que originaron su primera detención.

Nueva imputación: encubrimiento por receptación

Tras el hallazgo y las denuncias, la justicia dispuso la apertura de una segunda causa. La fiscal Miño ordenó que Osuna fuera nuevamente notificado y fichado, esta vez bajo la carátula “Supuesto Encubrimiento por Receptación”, por la presencia de animales sustraídos en predios relacionados al abogado.

El letrado, que ya se encontraba alojado en la Comisaría 11ª por la causa de abigeato, quedó ahora formalmente vinculado a ambos expedientes.