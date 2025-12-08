Ventas minoristas pymes registraron una caída del 4,1% interanual en noviembre de 2025

Las ventas minoristas pyme cayeron 4,1% interanual en noviembre, a precios constantes. En la comparación mensual desestacionalizada (esto es, eliminando los factores que hacen que ciertos meses sean comercialmente más propicios que otros), cayeron 9,1% respecto a octubre. En los once meses del año, las ventas acumulan una suba de 3,4%, según un reciente relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En noviembre, seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones en la comparación interanual, siendo los descensos más agudos los de Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%.

En la comparación intermensual, todos los rubros registraron caídas. “Perfumería” lideró la caída con una baja de -14,6% respecto del mes anterior, seguida por “Calzado y Marroquinería” (-12,9%).

Situación económica actual de los comercios

Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2% de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.

En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7% estima que la situación se mantendrá invariable y solo el 7,7% anticipa una evolución negativa. Por último, respecto al clima de inversión, el 60,1% evalúa el contexto actual como desfavorable para realizar desembolsos de capital, frente a un 14,6% que lo considera oportuno y un 25,2% que no definió una postura, informaron desde CAME.

Las herramientas que necesita una pyme para enfrentar los desafíos tecnológicos de 2026

Ventas minoristas pyme: el análisis sector por sector

Alimentos y bebidas: Las ventas del sector registraron una caída del 5,9% interanual, afectadas principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y la persistencia de la inflación en la canasta básica. La demanda se comportó con notoria cautela, limitándose a la compra de productos esenciales y de segundas marcas. Si bien se observó una menor incertidumbre política tras las elecciones legislativas, la falta de liquidez impidió que esto se tradujera en una recuperación del consumo masivo.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: Durante noviembre, el sector experimentó una retracción del 9,7% interanual, explicada fundamentalmente por las restricciones en el financiamiento y el encarecimiento del crédito para bienes durables. La demanda mostró un comportamiento selectivo, postergando decisiones de compra de equipamiento para priorizar gastos esenciales ante la erosión de los ingresos reales. A pesar de una leve estabilización en las expectativas tras las elecciones legislativas, la insuficiencia de límites en las tarjetas de crédito y la falta de cuotas sin interés frenaron la concreción de operaciones de ticket promedio alto.

Calzado y marroquinería: Durante noviembre, el rubro registró un descenso del 1,7% interanual, impulsado por acciones de comercio electrónico y la estacionalidad propia de los eventos de fin de año. Si bien la comparación interanual es negativa, la reducción de la brecha de precios con el mercado externo favoreció la retención del consumo local, aunque la concreción de ventas continuó dependiendo estrictamente de las opciones de financiamiento disponibles.

Farmacia: La actividad farmacéutica registró un alza del 1,8% interanual, traccionada fundamentalmente por factores estacionales como la amplitud térmica y cuadros alérgicos que sostuvieron la dispensa de medicamentos bajo receta. A pesar del indicador positivo, el comportamiento de la demanda reflejó una estricta racionalización, donde el consumidor limitó la adquisición de artículos de perfumería y cosmética para poder garantizar su acceso a tratamientos esenciales ante la actualización de los precios.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: El sector registró una baja del 3,2% interanual, sostenida levemente por la estacionalidad vinculada a reparaciones y pintura de hogares de cara al cierre del año. Tras el período electoral, se observó una descompresión de la incertidumbre especulativa que permitió cierto movimiento de mercadería, aunque la demanda se mantuvo restringida a compras de necesidad inmediata debido a la falta de financiación y la erosión de los ingresos para afrontar obras de mayor escala.

Perfumería: Durante noviembre, el sector registró una fuerte contracción del 17% interanual, afectado por un contexto de marcada aceleración inflacionaria que golpeó los precios del rubro. En la comparación mensual, se observó una caída del 14,6%, explicada técnicamente por la estacionalidad negativa tras el pico de ventas registrado en octubre por el Día de la Madre, regresando a niveles de consumo más acotados.

Textil e indumentaria: Durante noviembre, el sector experimentó una contracción del 4,3% interanual, un desempeño condicionado por la erosión de los ingresos reales que obligó al consumidor a postergar la renovación del guardarropa. Si bien la estacionalidad y el lanzamiento de colecciones de temporada generaron tráfico, la concreción de operaciones se vio limitada por la saturación de los márgenes de las tarjetas de crédito y una búsqueda exhaustiva de precios bajos en detrimento de la calidad.

FN / EM