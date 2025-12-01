Daniel Rosato: “No somos competitivos con el mundo y menos con China”

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó en las últimas horas que “no hay crédito, no hay incentivo para producir nacionalmente” y que, por este motivo, actualmente “no somos competitivos con el mundo y menos con China”.

En un comunicado emitido por el Observatorio de IPA, el empresario señaló que “si esto no se revierte, es porque estamos ante el gobierno más anti industria de la historia argentina”.

Miguel Ángel Pesce sobre datos de crecimiento: “Cayó industria y subió pesca y finanzas que no generan empleo”

“Estamos viendo en las fábricas Pymes un clima de resignación absoluta. Eso tendrá una consecuencia peligrosa para el país, porque lo último que puede perderse es la esperanza. Lo hemos visto en las caras de las personas despedidas por los últimos cierres de fábricas grandes, pero que se repite a diario en distintos lugares de trabajo”, destacó Rosato.

Caía del empleo en agosto

Según se detalló en la misiva, el Observatorio registró que el empleo formal volvió a caer en agosto, con 15.600 puestos menos y un retroceso acumulado de 313.000 empleos en 20 meses. “La industria profundiza su deterioro y ya perdió 56.000 puestos desde 2023, mientras que la construcción muestra la única recuperación visible”, se destacó en el organismo que conduce el economista Federico Vaccarezza.

Otro ítem que retrocede son los servicios, “con fuertes bajas en administración pública, técnicos y transporte”. Mientras que “la cantidad de empresas vuelve a alejarse del umbral de 500.000 y suma 19.700 cierres en dos años”. “La dinámica económica sigue siendo netamente expulsora de empleo, sin señales de reversión en el corto plazo”, enfatizó.

Si bien “el EMAE de septiembre volvió a crecer, lo hizo con un rebote estadístico y una recuperación estrecha y desequilibrada sostenida por pocos sectores como la minería y las finanzas”. Allí la industria y el comercio masivo -los grandes generadores de empleo- permanecen en niveles críticos, lo que limita una lectura optimista.

Perspectivas de lo que se viene en el sector Pyme

En el comunicado se resaltó que lo que viene no será mejor, aunque parezca: “para octubre y noviembre se espera que continúe la tendencia positiva, aunque con avances desestacionalizados moderados y sin un cambio estructural a la vista. En síntesis, la economía dejó de caer, pero aún no logra una recuperación amplia, sólida ni sostenible que llegue a todos los sectores”.

En septiembre se mostraron señales de enfriamiento, las ventas en supermercados cayeron 0,8% interanual y el canal mayorista profundizó su derrumbe con un desplome del 13,1%. “Pese al rebote estadístico del año, el consumo sigue casi 9% por debajo de los niveles previos a la crisis, reflejando la persistente pérdida de poder adquisitivo”, se destacó en el informe.

Reforma laboral: una oportunidad para modernizar el trabajo en la Argentina

Además, en el detalle se mencionó que “con dos tercios del sector anticipando estancamiento o caída para fin de año, el riesgo es que el consumo cierre 2025 con un deterioro mayor. Sin recomposición de ingresos, la economía podría enfrentar un arrastre negativo que limite la recuperación de la actividad en el corto plazo”.

Con este escenario, resultó lógico que la industria “vuelva a caer en septiembre (-0,7 % interanual), encadenando tres meses consecutivos de recesión y confirmando el agotamiento del rebote de comienzos de año”. El Observatorio IPA aclaró que más allá de que “algunos rubros muestran mejoras aisladas, la mayoría continúa en terreno negativo y no logra compensar la debilidad del consumo interno y la presión de las importaciones”.

“El crecimiento acumulado del año (+3,8 %) es puramente estadístico, producto del derrumbe de 2024. La confianza empresarial sigue en mínimos: solo el 15 % espera una mejora. Con este escenario, la industria se encamina a cerrar 2025 sin recuperación y dependerá de un shock de demanda para evitar un 2026 con estancamiento o retroceso”, detalló Vaccarezza.

Alertas por “industricidio”: crece el cierre de empresas en la era Milei y preocupa el impacto laboral

Uso de la capacidad instalada en mínimos

La capacidad instalada ociosa de la industria rozó el 40%, ya que en septiembre sólo seis de 10 máquinas estuvieron encendidas en los galpones, “aún por debajo del año pasado y sin señales de rebote tras la crisis de 2024”, se mencionó en el informe.

Por último, el Observatorio IPA reseñó que “La elevada capacidad ociosa confirma un entramado productivo frenado por falta de demanda y presión importadora, y ya se traduce en más recortes de empleo. Sin consumo, sin crédito y sin política industrial, 2025 cerrará sin recuperación y 2026 dependerá de un giro macroeconómico que todavía no llega”.

GZ / lr