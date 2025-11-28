Confianza empresarial: cayó 91 puntos y marcó un descenso de 13 unidades en el tercer trimestre del 2025

El Índice de Confianza Empresaria en Argentina cayó a 91 puntos en el tercer trimestre de 2025, marcando un descenso de 13 unidades respecto del período anterior, según el último relevamiento de Vistage realizado entre 393 CEOs y dueños de empresas.

El informe, que se elabora trimestralmente desde 2006 en el país, refleja la visión de los principales líderes empresarios sobre cómo evalúan la economía actual, sus expectativas a futuro y las decisiones de inversión y empleo proyectadas para los próximos meses.

Daniel Rosato: “Sin industrias, difícilmente se logre generar trabajo y mejorar el consumo”

El documento también destaca que, en comparación con un año atrás, la percepción de que la economía argentina empeoró subió 28 puntos porcentuales frente al trimestre previo, señalando un deterioro en el clima empresarial.

Expectativas sobre la economía y las empresas

El 50% de los empresarios considera que la economía empeoró en comparación al mismo periodo del 2024, mientras que solo el 25% afirma que mejoró, y otro 25% sostiene que se mantuvo igual.

De cara a los próximos 12 meses, el 45% de los consultados estima que la economía estará mejor, frente a un 22% que cree que empeorará y un 33% que prevé que se mantendrá sin cambios.

Mirando a sus propios negocios, el 51% de los empresarios confía en que el volumen de unidades vendidas aumentará en el próximo año, mientras que el 34% prevé que se mantendrá y un 15% estima que disminuirá.

La actividad industrial cayó un 5,3% en octubre

En cuanto a la rentabilidad, el 36% cree que se mantendrá igual, el 24% que aumentará y el 40% que disminuirá.

Inversión, inflación y los principales desafíos empresarios

Respecto a la inversión en activos fijos, el 54% de los ejecutivos anticipa que permanecerá igual en los próximos 12 meses, el 29% proyecta un incremento y el 18% prevé una caída. En cuanto al empleo, el 52% de los empresarios cree que el total de empleados se mantendrá estable, el 30% espera un aumento y un 18% considera que tendrá una nómina menor.

En materia macroeconómica, los ejecutivos consultados estimaron una inflación del 41% para 2025 y un tipo de cambio oficial que rondara los 1.620 pesos por dólar hacia finales del año.

El estudio también revela que el 37% de los participantes identifica a la incertidumbre económica como el principal problema de negocios actual, seguido “temas financieros” (21%), “mayores costos” (18%), “crecimiento” (10%), “cuestiones personales” (9%) y por último el rubro “otros” (5%)

Finalmente, el documento señala que el porcentaje de empresarios que considera que la economía argentina mejoró en el último año sufrió una baja de 13 puntos frente al trimestre anterior, consolidando un escenario de cautela y ajustes en las perspectivas empresarias.

