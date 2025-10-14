Las claves para el crecimiento empresarial: en qué consiste la ingeniería organizacional

El CEO y Co-founder de Bethel Business and Technology Solutions, Samuel Alcides Gómez, en contacto con Canal E, destacó la importancia de la eficiencia operativa y la cultura organizacional como ejes del crecimiento sostenible de las empresas en contextos económicos cambiantes.

“Con todo el contexto macro es esencial la eficiencia organizacional”, afirmó Samuel Gómez, quien además es profesor de Ciencias Jurídicas en la UCA y Master in Business and Technology por la Universidad de San Andrés. Desde su consultora, Bethel Business, asesora a startups, pymes y estudios profesionales en la gestión de procesos, estructura y tecnología.

Las claves para mantener el funcionamiento de una empresa

Según desarrolló, uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas es ordenar y optimizar sus procesos internos. “Todo el tema de costos es clave, tener procesos claros, ser eficientes con esos procesos y justamente después lo que es sumamente importante es la documentación también de todos los procesos, para que queden claros, para que realmente el equipo sepa hacia dónde ir, tenga un mismo norte”, explicó.

A su vez, Gómez destacó que la tecnología juega un papel determinante: “Si eso va acompañado de tecnología y se maximiza esa tecnología para no tener tantas herramientas por separado, mucho mejor”.

La tecnología toma relevancia en el sector empresarial

Sobre las tendencias para 2025 y 2026, analizó que el futuro del sector pasa por integrar tecnología con cultura organizacional. “Ya la parte tecnológica se fue sumando muchísimo, pero lo importante también es mantener el foco, no tener tantos frentes abiertos, sino realmente hacer foco también en la cultura organizacional”, señaló.

El entrevistado subrayó que las consultoras más exitosas serán las que logren combinar ambos enfoques: “No solamente tener la parte tecnológica sino también acompañarla o complementarlo justamente con esta cultura o también se le llama muchas veces ingeniería organizacional, realmente es el combo para mí ideal hacia donde deberían ir la mayoría de las consultoras hoy en día”.