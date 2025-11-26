Daniel Rosato: “Todos los días cierran empresas porque no pueden seguir produciendo”

En diálogo con Canal E, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, alertó sobre la profundización de la crisis en el sector y reclamó decisiones urgentes para evitar más cierres y despidos.

La depresión industrial y el avance importador

Rosato describió un escenario que considera crítico para las pymes argentinas, con fuerte caída en ventas y cierres que se multiplican. Según afirmó, lo que está ocurriendo ya había sido advertido meses atrás: “sabíamos que en noviembre la situación se iba a agravar”. Para el dirigente, aunque algunos segmentos puntuales muestran mejoras, “la mayoría de los sectores han empeorado en producción y ventas”, sostuvo.

El entrevistado explicó que el consumo masivo “viene cayendo de manera permanente”, lo que golpea a todos los rubros vinculados. Frente al proceso de apertura importadora, advirtió que muchas pymes directamente no pueden competir y se ven obligadas a cerrar: “todos los días cierran una, dos o tres empresas; no es porque quieren, sino porque no pueden seguir produciendo”.

Rosato cuestionó la postura oficial y denunció la falta de diálogo: aseguró que solicitaron un encuentro con el ministro Luis Caputo, quien derivó la gestión al secretario Pablo Lavigne, “pero no nos atiende”. Según el titular de IPA, la política de ampliar las importaciones sin acompañar al sector nacional es un grave error: “le bajamos los aranceles a los importadores y no le bajamos los impuestos a los fabricantes nacionales”.

China, la competencia imposible y el efecto dominó

Rosato subrayó que la situación internacional agrava el cuadro. China, afirmó, subsidia su producción a niveles imposibles de igualar. Incluso grandes siderúrgicas argentinas —no solo pymes— están afectadas: “ellos mismos se quejan de que China subsidia su producción diez veces más”. A esto se suma que el gigante asiático exporta tanto acero crudo como productos terminados, desde electrodomésticos hasta autopartes, compitiendo directamente con la industria local.

Por eso, el dirigente recordó que Estados Unidos y Europa han reforzado medidas arancelarias, y reclamó que Argentina haga lo mismo. De lo contrario, sostuvo, el impacto será aún mayor: “esto va a tener un costo muy alto que lo vamos a pagar todos los argentinos”.

El líder pyme también alertó sobre el efecto dominó en la cadena productiva. Aunque hoy algunas empresas se mantienen, podrían caer más adelante si sus clientes industriales dejan de producir. Insistió en que Argentina no puede sostener su economía solo con empresas de servicios: “la Argentina necesita generar valor agregado y mano de obra de calidad para sostener el mercado interno”.

Finalmente, criticó la exclusión del sector pyme de la mesa donde se definen políticas estratégicas: “no somos parte de la toma de decisiones”. Y recordó que el propio Presidente había prometido mayor escucha: “lamentablemente eso no ocurrió, seguimos igual y con funcionarios que apoyan las importaciones”.

